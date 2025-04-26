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Квартиры с видом на горы в Lefke District, Северный Кипр

Lefke Belediyesi
151
Газивера
103
Лефка
39
Газивера
19
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65 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$418,615
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$199,612
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$139,148
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Новые Квартиры Возле Моря на Северном Кипре в Лефке Лефке – исторический город-порт, располо…
$160,830
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Стильная Недвижимость в Комплексе у Моря на Северном Кипре, Газиверен Недвижимость с видом н…
$226,988
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 11/16
Данный премиальный проект включает 3 16-этажных светлых квартирных корпусов с апартаментами …
$138,094
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/10
Инвестиционные квартиры на Северном Кипре, Газиверен. Квартиры-студии с 1 спальней на Северн…
$111,213
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 10/13
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Газиверене Газиверен известен своими …
$467,663
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 10/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$151,746
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$171,342
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$108,353
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 12/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$160,144
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$130,749
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$120,951
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$133,549
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$113,494
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 13/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$186,739
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$284,335
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/10
Квартиры с видом на море и природу в комплексе с богатой инфраструктурой на Северном Кипре в…
$100,376
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$263,488
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$126,550
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$116,752
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 13/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$137,748
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$203,606
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 15/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$146,147
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$134,949
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 11/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$155,945
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$252,082
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$102,754
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Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$531,539
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Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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