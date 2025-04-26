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Квартиры с гаражом в Lefke District, Северный Кипр

Lefke Belediyesi
151
Газивера
103
Лефка
39
Газивера
19
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9 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$139,148
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$284,335
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$203,606
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Квартира 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$331,077
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$467,463
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$98,616
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$81,105
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 10/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$221,733
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$414,579
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Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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