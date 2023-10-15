Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Lefke District
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

однокомнатные
3
Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Гюзельюрт- солнечный город, что в переводе с турецкого означает «красивое место», называетс…
€85,940
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 12/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€297,205
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€221,550
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€112,858
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка
Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€92,818

Параметры недвижимости в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти