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Квартиры и апартаменты с видом на море в Lefke District, Северный Кипр

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Lefke Belediyesi
77
Газивера
40
Лефка
36
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50 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$98,616
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 10/12
Роскошные квартиры в пешей доступности от моря в Лефке, Северный Кипр Квартиры расположены в…
$290,965
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Недвижимость в комплексе на первой линии у моря в Газиверене Газиверен имеет один из самых д…
$203,214
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Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
Квартиры с панорамным видом на море в Лефке, Газиверен Лефке, Газиверен — это спокойный морс…
$578,760
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$424,698
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$225,152
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$256,203
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$206,056
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Квартира 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Меблированная квартира с 3 спальнями и садом в Газиверене, Северный Кипр Газиверен — уютный …
$237,499
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/14
Инвестиционные квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр Эти стильные квартиры с захва…
$130,410
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/13
Меблированные квартиры в эксклюзивном комплексе на Северном Кипре Газиверен расположен на Се…
$93,351
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 14/14
Инвестиционные квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр Эти стильные квартиры с захва…
$171,783
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 9/13
Квартира с 1 спальней у моря в проекте Aphrodite Wellness в Газиверене, Северный Кипр Эта ст…
$183,313
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$202,059
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 11/13
Kвapтиры у моpя на Kипре — Гюзельюрт | pаcсрочкa 36 мeс. Гюзeльюрт — один из caмыx нeдoоц…
$187,711
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$351,991
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$116,456
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/13
Квартира у моря в проекте с wellness-инфраструктурой в Газиверене, Северный Кипр Газиверен р…
$155,743
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/11
Просторная квартира с 1 спальней и видом на море в Газиверене Северный Кипр, расположенный н…
$176,573
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Квартиры с панорамным видом на море в Лефке, Газиверен Лефке, Газиверен — это спокойный морс…
$310,445
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Новые квартиры возле моря на Северном Кипре в Лефке Лефке – исторический город-порт, располо…
$162,802
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 6/12
Роскошные квартиры в пешей доступности от моря в Лефке, Северный Кипр Квартиры расположены в…
$203,214
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/14
Инвестиционные квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр Эти стильные квартиры с захва…
$103,866
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$368,148
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$113,676
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/9
Квартиры с панорамным видом на море в Лефке, Газиверен Лефке, Газиверен — это спокойный морс…
$140,433
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 8/9
Новые квартиры возле моря на Северном Кипре в Лефке Лефке – исторический город-порт, располо…
$136,043
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 13/13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$595,500
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/11
Стильная недвижимость в комплексе у моря на Северном Кипре, Газиверен Недвижимость с видом н…
$230,582
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Квартиры с панорамным видом на море в Лефке, Газиверен Лефке, Газиверен — это спокойный морс…
$206,678
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Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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