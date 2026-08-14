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Квартиры и апартаменты в Lefke District, Северный Кипр

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Lefke Belediyesi
77
Газивера
40
Лефка
36
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77 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Готовая Квартира 1+1 у Моря в Aphrodite Park Residence привлечет Ваше внимание! Комплекс с…
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
🌊 Квартира 2+1 в комплексе Aphrodite с видом на море — первая линия в заливе Морфу Локация А…
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартира в элитном комплексе Aphrodite Beach Resort Продаётся просторная квартира 2+1 в элит…
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Квартира в Газиверене в проекте Aphrodite Park Residence привлечет Ваше внимание! Предлагает…
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Cтильная квартира в Aphrodite Park Residence на берегу Средиземного моря Продается стильная …
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Квартира в Газивера, Северный Кипр
Квартира
Газивера, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Продажа новой студии от собственника в APHRODITE PARK RESIDENCE на Северном Кипре Предлага…
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 1+1 у моря в Coastal Heaven, Газиверен — инвестиция и…
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Квартира 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Недвижимость Северного Кипра: апартаменты 3+1 на первой линии моря в Aphrodite Beach Resort …
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Площадь 104 м²
$278,493
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$98,616
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Квартира в Газивера, Северный Кипр
Квартира
Газивера, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Продажа новой студии от собственника в APHRODITE PARK RESIDENCE на Северном Кипре Предлага…
$73,289
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Недвижимость Северного Кипра: квартира 1+1 у моря в Coastal Heaven, Газиверен — инвестиция и…
$118,595
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 10/12
Роскошные квартиры в пешей доступности от моря в Лефке, Северный Кипр Квартиры расположены в…
$290,965
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Площадь 105 м²
$108,368
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Недвижимость в комплексе на первой линии у моря в Газиверене Газиверен имеет один из самых д…
$203,214
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Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
Квартиры с панорамным видом на море в Лефке, Газиверен Лефке, Газиверен — это спокойный морс…
$578,760
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$424,698
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$225,152
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$256,203
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$206,056
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Квартира 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Меблированная квартира с 3 спальнями и садом в Газиверене, Северный Кипр Газиверен — уютный …
$237,499
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/14
Инвестиционные квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр Эти стильные квартиры с захва…
$130,410
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/13
Меблированные квартиры в эксклюзивном комплексе на Северном Кипре Газиверен расположен на Се…
$93,351
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 14/14
Инвестиционные квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр Эти стильные квартиры с захва…
$171,783
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Квартира 1 спальня в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Газивера, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/12
Новый роскошный комплекс на Северном Кипре в заливе Морфу на первой береговой линии Прода…
$121,691
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 9/13
Квартира с 1 спальней у моря в проекте Aphrodite Wellness в Газиверене, Северный Кипр Эта ст…
$183,313
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$202,059
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 11/13
Kвapтиры у моpя на Kипре — Гюзельюрт | pаcсрочкa 36 мeс. Гюзeльюрт — один из caмыx нeдoоц…
$187,711
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$351,991
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/13
Квартиры с видом на море и горы в Лефке, Северный Кипр Лефке – город в округе Гюзельюрт на С…
$116,456
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Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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