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Квартиры-студии в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением в Пентания, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с центральным отоплением
Пентания, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 16
Данный премиальный проект включает 3 16-этажных светлых квартирных корпусов с апартаментами …
€100,093
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Параметры недвижимости в Lefke District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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