Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke District
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Lefke District, Северный Кипр

Lefke Belediyesi
11
Лефка
9
Пентхаус Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Стильная Недвижимость в Комплексе у Моря на Северном Кипре, Газиверен Недвижимость с видом н…
$226,988
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/10
Инвестиционные квартиры на Северном Кипре, Газиверен. Квартиры-студии с 1 спальней на Северн…
$111,213
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 13/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$474,507
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 10/10
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстоян…
$150,037
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 14/14
Квартиры с Видом на Море и Природу в Лефке, Северный Кипр. Квартиры в Лефке на Северном Кипр…
$167,940
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9/9
Квартиры с видом на море в Лефке, Северный Кипр. Квартиры на Северном Кипре в Лефке, Газивер…
$531,539
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 8/10
Стильная Недвижимость в Комплексе у Моря на Северном Кипре, Газиверен Недвижимость с видом н…
$179,287
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 11/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$188,365
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 3/3
Недвижимость в комплексе на первой линии у моря в Газиверене Газиверен имеет один из самых д…
$179,287
Оставить заявку
Пентхаус в Газивера, Северный Кипр
Пентхаус
Газивера, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
$76,206
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Этаж 10/11
Квартиры на Северном Кипре, Газиверен, подходящие для сдачи в краткосрочную аренду Квартиры …
$734,573
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти