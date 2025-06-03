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Дома с гаражом в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
37
Girne Belediyesi
177
Catalkoy Esentepe Belediyesi
77
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
58
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40 объектов найдено
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$390,856
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$168,369
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Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$1,76 млн
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Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
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Вилла 5 комнат в Темплос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Темплос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
$781,407
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$144,196
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Вилла 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Виллы 2+1 на продажу, в 200 метрах от моря. -Качественное исполнение, немедленная доставка,…
$156,342
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Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
$510,812
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$252,553
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
$737,389
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
$204,328
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Вилла 4 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
На юбке Беллапа, укомплектованная 3 спальни, 3 ванные комнаты, 3 этажа, двухквартирная вилла…
$180,395
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
$420,922
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Вилла 4 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
47 PREMIUM VILLAS BY Luxury Life Consisting of 47 premium villas in total with 3+1 and 4+…
$784,102
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
·  Проект, расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру райо…
$751,646
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
$227,298
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
$530,386
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$138,303
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
If you are looking to wake up with the most fantastic views over the Mediterranean sea and p…
$302,762
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 409 м²
Жилой комплекс с виллами, который отлично подходят для комфортной жизни в Кирении, а также п…
$722,483
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Прекрасная вилла на берегу моря в районе Эсентепе.   В этом доме 4 спальни, гараж, бас…
$457,001
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Вилла в Кирения, Северный Кипр
Вилла
Кирения, Северный Кипр
Площадь 360 м²
Этот потрясающий комплекс состоит из ряда просторных вилл, каждая из которых может похвастат…
$596,048
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Mareblue Beach Villas – ESENTEPE – TRNC BUILDING MATERIALS AND FEATURES *CHILLINGS: REYNEA…
$2,13 млн
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
$299,456
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
$234,514
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Вилла 5 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
·  Проект,  расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую текстуру рай…
$751,646
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Типы недвижимости в Кирениях

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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