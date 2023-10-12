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Дома с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
149
Agios Epiktitos
39
52 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 493 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Квартиры в Стильном Элитном Комплексе в Гирне на Северном Кипре Стильные апартаменты находят…
€249,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 484 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€1,28 млн
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€452,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€701,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Элитные Дома в Стильном Комплексе на Шоссе в Кирении, Северный Кипр Роскошные дома в Лапте, …
€638,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Дом в Эксклюзивном Месте в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кипр Дом находится …
€203,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Эксклюзивном Месте Гирне на Северном Кипре Гирне (Кире…
€638,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€464,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€406,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€868,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€729,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 1/2
Шикарная Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Гирне, Чаталкёй Гирне, популяр…
€754,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 2
Новые Отдельные Дома в Гирне, Северный Кипр, с Возможностью Достройки Бассейна Гирне находит…
€464,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€545,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€522,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€499,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€475,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Города в Гирне, Северный Кипр Гирне, один из 5 круп…
€171,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€249,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Открытым Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне, жемчужина Средизем…
€870,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€232,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€452,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€377,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Виллы с Личными Бассейнами в Жилом Комплексе в 1 км от Пляжа в Гирне, Северный Кипр Трехэтаж…
€649,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 021 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€1,89 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 353 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€725,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Виллы в Шаговой Доступности от Моря в Гирне на Кипре. Виллы находятся в Гирне на Северном Ки…
€487,000

Типы недвижимости в Кирения

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бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
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