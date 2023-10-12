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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Дома
Дома с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
149
Agios Epiktitos
39
Дом
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52 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
493 м²
2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
115 м²
Квартиры в Стильном Элитном Комплексе в Гирне на Северном Кипре Стильные апартаменты находят…
€249,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
484 м²
2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
273 м²
2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€452,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
312 м²
2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€701,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
220 м²
2
Элитные Дома в Стильном Комплексе на Шоссе в Кирении, Северный Кипр Роскошные дома в Лапте, …
€638,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
130 м²
3
Дом в Эксклюзивном Месте в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кипр Дом находится …
€203,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
310 м²
2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Эксклюзивном Месте Гирне на Северном Кипре Гирне (Кире…
€638,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
235 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€464,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
250 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€406,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
6
5
442 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€868,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
377 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€729,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
265 м²
2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
189 м²
1/2
Шикарная Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Гирне, Чаталкёй Гирне, популяр…
€754,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
242 м²
2
Новые Отдельные Дома в Гирне, Северный Кипр, с Возможностью Достройки Бассейна Гирне находит…
€464,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
255 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
255 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€522,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
208 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€499,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
208 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€475,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
125 м²
2
Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Города в Гирне, Северный Кипр Гирне, один из 5 круп…
€171,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
80 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€249,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
330 м²
2
Роскошные Виллы с Открытым Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне, жемчужина Средизем…
€870,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
79 м²
2
Роскошные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке, Гирне Город Гирне расположен на сев…
€232,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
210 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€452,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
175 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€377,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
350 м²
3
Виллы с Личными Бассейнами в Жилом Комплексе в 1 км от Пляжа в Гирне, Северный Кипр Трехэтаж…
€649,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
6
6
1 021 м²
3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€1,89 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
353 м²
3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€725,000
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
290 м²
2
Виллы в Шаговой Доступности от Моря в Гирне на Кипре. Виллы находятся в Гирне на Северном Ки…
€487,000
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