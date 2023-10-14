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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Дома
Дома в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Agios Epiktitos
39
Дом
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31 объект найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
440 м²
2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
273 м²
2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4
157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€475,199
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
218 м²
2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
€554,000
Рекомендовать
Вилла
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В ж…
€448,792
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
150 м²
1
Совершенно новый проект расположен в районе Ешилтепе, одном из самых красивых и зеленых райо…
€380,000
Рекомендовать
Вилла
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Предлагаем вам новую виллу на Северном Кипре – район Гирне.Планировка виллы 4+1, общая площа…
€978,136
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
312 м²
2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€702,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
265 м²
2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
295 м²
1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до …
€525,858
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
6
3
324 м²
2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
€921,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
6
2
390 м²
1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€928,634
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
324 м²
1
ID: CP-662 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе - Расстояние до моря 50 м - Расстояние до Ле…
€792,253
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
310 м²
ID: CP-649 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -300M - Расстояние до…
€684,904
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
6
2
350 м²
ID: CP-648 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Гирне - Расстояние до моря -450 м - Международный аэр…
€560,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
€223,496
1
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
€187,222
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
182 м²
2
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€399,525
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
500 м²
2
Our partially furnished villa with fireplace and large garden in Çatalköy, ready to move wit…
€456,458
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
2 007 м²
2
Sea and mountain view villa project between Ozanköy / Çatalköy. Our project, which consists …
€473,683
Рекомендовать
Вилла
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает недвижимость в районе Гирне (Кирения) на Севером Кипре.В п…
€1,38 млн
Рекомендовать
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе ТАТЛЫСУ на первой береговой линии. …
€246,915
Рекомендовать
Дом 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
45 м²
2
Квартира на первом этаже 1+1 в районе Чаталкой, Кирения Район: Чаталкой Площа…
€110,000
2
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
4
299 м²
2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
325 м²
2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€718,358
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
4 000 м²
2
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса В…
€335
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€304,357
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€304,357
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Thermeia, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
900 м²
2
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
€708,623
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5
149 м²
2
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
€545,000
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