ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Agios Epiktitos
Дома
Дома в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
виллы
11
Дом
Очистить
13 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
196 м²
В Чаталкёе, Гирне, недалеко от всех основных артерий, в приличном районе, в легкодоступном м…
€337,614
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
235 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€459,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
250 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€402,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
6
5
451 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€1,07 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
377 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€917,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
189 м²
1/2
Шикарная Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Гирне, Чаталкёй Гирне, популяр…
€837,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
350 м²
3
Виллы с Личными Бассейнами в Жилом Комплексе в 1 км от Пляжа в Гирне, Северный Кипр Трехэтаж…
€642,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
125 м²
2
Элегантные Сдвоенные Виллы в Гирне, Чаталкёй, в Пешей Доступности от Моря и Пляжа Чаталкёй р…
€298,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
€227,747
1
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с камином
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
€400,502
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с личным бассейном, с джакузи
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
€263,167
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с камином, с Close to Golf Course
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
€217,389
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с камином
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
€250,636
1
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL