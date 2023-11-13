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Дома в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

виллы
11
13 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
В Чаталкёе, Гирне, недалеко от всех основных артерий, в приличном районе, в легкодоступном м…
€337,614
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€459,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€402,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€1,07 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€917,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 1/2
Шикарная Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Гирне, Чаталкёй Гирне, популяр…
€837,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Виллы с Личными Бассейнами в Жилом Комплексе в 1 км от Пляжа в Гирне, Северный Кипр Трехэтаж…
€642,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Элегантные Сдвоенные Виллы в Гирне, Чаталкёй, в Пешей Доступности от Моря и Пляжа Чаталкёй р…
€298,000
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€227,747
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с камином в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с камином
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
€400,502
Вилла 4 спальни с балконом, с личным бассейном, с джакузи в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с личным бассейном, с джакузи
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€263,167
Вилла 4 спальни с балконом, с камином, с Close to Golf Course в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с камином, с Close to Golf Course
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€217,389
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с камином в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с камином
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€250,636
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