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Дома с бассейном в Кирении, Северный Кипр

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Кирения
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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35 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Покупка 3+1 Виллы в Эсентепе Sun Valley привлечет Ваше внимание! Роскошная вилла в престижно…
$866,145
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Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
🌄 Вилла 3+1 с участком 500 м² и террасой на крыше в районе Карагач, Кирения Локация Вилла ра…
$251,848
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Современная и роскошная вилла для вторичной продажи с 5 спальнями + полностью меблированная …
$850,442
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Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла у самого моря в Çatalköy — NorthernLAND Villas 🌊🏡 Предлагается эксклюзивн…
$1,28 млн
НДС
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Бунгало 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Лас-Касалия - 3 Бангалоу (2+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнерНепосред…
$620,669
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ISB Global Immobilien
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Вилла 8 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 8 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 2
🌞 Откройте для себя истинную роскошь и комфорт на Северной стороне Средиземного моря! 🌞 💸…
$7,27 млн
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Billion Dollar Beauties
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Таунхаус 3 комнаты в Беллапаис, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный таунхаус с турецким титулом в Orchid Kyrenia, Беллапаис — идеальный дом для комф…
$393,096
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Вилла 4 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 2
Современная роскошь у моря! Современная роскошь у моря! К востоку от Гирне (Кирении), …
$726,266
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 с видом на море в Caesar Cliff, Эсентепе 🌊🏡 Продаётся просторная дв…
$461,569
НДС
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Бунгало 3+1 в Mykonos Homes Роскошное бунгало расположено на берегу моря в Есентепе, в больш…
$2,00 млн
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новое бунгало с 3 спальнями на берегу моря в Эсентепе! В этом престижном комплексе на берегу…
$1,02 млн
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Вилла 7 комнат в Калограя, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Недвижимость Северного Кипра: люкс вилла с панорамным видом — купить элитную недвижимость в …
$2,00 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Современные виллы 3+1 с бассейном и видом на море — Эсентепе 🌊🏔 Продаются две отдельносто…
$821,191
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Вилла 3 комнаты в Тримити, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Тримити, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Эксклюзивная вилла 3+1 в горах с собственным бассейном и панорамным видом! Представляем уник…
$479,711
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$270,472
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Вилла 6 комнат в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 320 м²
Недвижимость Северного Кипра: роскошная вилла 6+3 в Беллапаисе с панорамным видом на море и …
$1,47 млн
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Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла 3+1 с частным бассейном и видом на море — Эсентепе 🌊 Продаётся современн…
$924,679
НДС
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Вилла 6 комнат в Орга, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Орга, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Это эксклюзивная коллекция вилл премиум-класса на первой линии у моря, созданных для тех, кт…
$2,19 млн
НДС
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Это люксовое жилое пространство включает в себя сад и собственный большой бассейн. С виллы о…
$2,66 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
#2 Локация — Эсентепе Эсентепе — спокойный прибрежный район между Киренией и Искеле, и…
$2,05 млн
НДС
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Вилла 3+1 в комплексе FOREST GOLF & BEACH RESORT Документы на право собственности готовы! …
$319,807
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Вилла 2+1 на первой линии моря с бассейном — Эсентепе, Korineum 🌊 Продаётся современная в…
$567,764
НДС
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Готовая вилла 3+1 с видом на море — Karpasia by the Sea, Эсентепе 🌊 Продаётся просторная …
$844,537
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Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$282,619
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Особняк 4 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$288,632
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 280 м²
$774,415
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Особняк 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$204,448
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Особняк 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Типы недвижимости в Кирении

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
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