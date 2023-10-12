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Дома с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
149
Agios Epiktitos
39
7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Этаж 2
Представляем уникальный проект вилл 3+1, который строится в окружении моря, гор и вековых ол…
€554,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1
Совершенно новый проект расположен в районе Ешилтепе, одном из самых красивых и зеленых райо…
€380,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Этаж 1
Новый проект вилл будет располагаться на первой береговой линии в г. Лапта (Северный Кипр). …
€451,000
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 2
Мы рады представить вашему вниманию роскошный комплекс из 29 вилл на первой береговой линии,…
€921,500
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 149 м²
Количество этажей 2
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
€545,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественные строительные …
€542,000
Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с балконом, с кондиционером, с видом на море
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 280 м²
€728,972

Типы недвижимости в Кирения

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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