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Дома с видом на море в Кирении, Северный Кипр

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Кирения
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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208 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Виллы с панорамным видом на море в Гирне, Северный Кипр Гирне — исторический город на северн…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Дома для эксклюзивной жизни в Эсентепе, Гирне, на Северном Кипре Расположенный в самом сердц…
$453,194
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частным бассейном в комплексе на Северном Кипре, Озанкёй Озанкёй – город в…
$1,00 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые квартиры в комплексе с бассейном, в пешей доступности от пляжа в Лапте, Северн…
$290,093
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Дом 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$659,268
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Частные виллы рядом с морем в Гирне, Озанкёй Озанкёй, Гирне – один из самых тихих и спокойны…
$845,114
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$461,372
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
3-этажные виллы в пешей доступности от пляжей в Гирне на Северном Кипре Эти роскошные виллы …
$493,846
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Вилла 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$741,467
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с видом на море и бассейном в Чаталкёй, Гирне Гирне — один из самых популярн…
$985,855
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в Гирне, Эсентепе, с панорамным видом на море и природу Гирне — один из …
$632,406
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы рядом с полями для гольфа в Гирне, Северный Кипр Виллы расположены в деревне…
$1,26 млн
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с панорамным видом в Эсентепе, Гирне Гирне — один из самых развитых и оживле…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Частные виллы рядом с морем в Гирне, Озанкёй Озанкёй, Гирне – один из самых тихих и спокойны…
$1,26 млн
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр Гирне – один из самых престижных городов С…
$1,49 млн
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с бассейном в прибрежном комплексе в Гирне, Эсентепе Северный Кипр славится …
$3,30 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$741,467
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в комплексе в Каршияке, Гирне Каршияка – это красивый и спокойный район, …
$564,922
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы с джакузи и подогреваемыми бассейнами у моря в Гирне, Озанкой Северный Кипр, омываемый…
$1,57 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы на берегу моря с собственными бассейнами в Беллапаисе, Северный Кипр Располо…
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 353 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр Гирне – один из самых престижных городов С…
$1,16 млн
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Дом 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и видом на море и сосновый лес в Гирне, Караагач Гирне — город на Северном…
$372,266
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в окружении природы в западной части Гирне Гирне – один из самых популярны…
$1,22 млн
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
Виллы с панорамным видом на море в Гирне, Северный Кипр Гирне — исторический город на северн…
$1,26 млн
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Вилла 11 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 11 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с видом на море и богатой инфраструктурой на Северном Кипре в Гирне, Зейтинл…
$3,09 млн
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Бунгало 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Лас-Касалия - 3 Бангалоу (2+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнерНепосред…
$620,669
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Этаж 2/2
Виллы в эксклюзивном комплексе с частными бассейнами в Гирне на Северном Кипре Район Беллапа…
$1,14 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$305,279
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Вилла 8 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 8 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с каменной облицовкой и арочными окнами в Лапте, Северный Кипр, с видом на м…
$1,69 млн
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Дом 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$688,827
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Типы недвижимости в Кирении

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

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