Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
31
Василия
14
Агридаки
9
Лапитос
6
61 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
О проекте: Incesu Mediterranean Villas — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в ж…
$426,191
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
О проекте: Incesu Mediterranean Villas — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в ж…
$307,415
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$443,772
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$431,746
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
MEDITERRANEAN VILLAS 🏡 Эксклюзивные виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр …
$394,605
Оставить заявку
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$144,196
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
$354,777
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
$227,298
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Дом 4 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Откройте для себя идеальное сочетание комфорта, роскоши и природной красоты с этими потрясаю…
$383,420
Оставить заявку
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$150,329
Оставить заявку
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$144,256
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
Оставить заявку
Вилла в Фтериха, Северный Кипр
Вилла
Фтериха, Северный Кипр
Площадь 115 м²
Уютный поселок Алсанджак, расположенный на прекрасном Северном Кипре, где вас ждет престижны…
$264,910
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$162,356
Оставить заявку
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$715,567
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
$282,619
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$180,395
Оставить заявку
Особняк 4 спальни в Василия, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
$252,553
Оставить заявку
Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$541,185
Оставить заявку
Вилла в Лапитос, Северный Кипр
Вилла
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в районе Лапта на Северном кипре  Вашему вниманию предлагается одна из 3-х …
$317,613
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$141,911
Оставить заявку
Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
Оставить заявку
Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,314
Оставить заявку
Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$180,275
Оставить заявку
Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
$444,963
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Karavas, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 4
Эта красивая вилла расположена в Алсанджаке, 7+2 , Представляет собой редкий дом, где вы мож…
$1,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
$354,777
Оставить заявку
Таунхаус в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
Оставить заявку
Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
$264,519
Оставить заявку

Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти