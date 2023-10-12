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Бунгало в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
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6 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Этаж 1/1
ID: CP-714 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -150M - Расстояние до …
€653,240
Бунгало 3 спальни с видом на море в Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с видом на море
Тримити, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
ID: CP-706 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
€720,046
Бунгало 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
ID: CP-702 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -250M - Расстояние до …
€520,369
Бунгало 3 спальни с балконом, с террасой, с камином в Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с террасой, с камином
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€144,544
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Close to Golf Course
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€230,206
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Landscaped Grounds в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с личным бассейном, с Fitted Wardrobes, с Landscaped Grounds
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
€213,953

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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