Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
4
Таунхаус В архив
Очистить
9 объектов найдено
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Дом в Эксклюзивном Месте в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кипр Дом находится …
€203,000
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 106 м²
Уютный ,тихий комплекс. Рядом есть вся инфраструктура которая необходима для жизни и отдыха.…
€223,496
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 15 …
€187,222
Таунхаус в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс будет состоять из 17 Вилл ( 11 отдельностоящие и 6 - таунхаусы), которые будут пост…
€350,000
Таунхаус в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, Северного Кипра, посреди оливковы…
€390,000
Таунхаус 2 спальни в Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
€400,456
Таунхаус 3 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€301,180
Таунхаус 3 спальни в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€301,180

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти