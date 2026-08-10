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Таунхаусы в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
9
Кирения
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
Таунхаус Удалить
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14 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Инвестиционные дома в проекте с бассейном возле моря на Северном Кипре, Гирне Гирне — это ис…
$219,846
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Таунхаус 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 1/3
Эксклюзивное предложение — Townhouse 2+1 в три этажа с палисадником и террасой на крыше О…
$262,900
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$305,279
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Таунхаус 3 комнаты в Беллапаис, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Беллапаис, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современный таунхаус с турецким титулом в Orchid Kyrenia, Беллапаис — идеальный дом для комф…
$393,096
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Таунхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные дома рядом с пляжем в Караогланоглу, Гирне Эти дома расположены в районе Караогл…
$541,058
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Таунхаус 3 комнаты в Василия, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый готовый уникальный проект, великолепно расположенный в 300 метрах от моря и  уютного м…
$233,523
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Таунхаус 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные дома рядом с пляжем в Караогланоглу, Гирне Эти дома расположены в районе Караогл…
$605,912
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Таунхаус 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$266,157
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Таунхаус 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
ТАУНХАУС 2+1 с рассрочкой платежа до 3х лет!  К вашему вниманию предлагается таунхаус в э…
$317,948
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Сдвоенные дома в 100 м от моря в Гирне, Северный Кипр Гирне — один из самых привлекательных …
$337,479
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Таунхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Таунхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
$319,955
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Таунхаус в Лапитос, Северный Кипр
Таунхаус
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Таунхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
$319,955
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Таунхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
3-комнатный таунхаус 124 м² с собственным участком земли в 200 метрах от пляжа. Комплекс рас…
$291,844
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Агентство
Аталанта
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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