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Виллы в Кирении, Северный Кипр

;
Кирения
30
Girne Belediyesi
140
Catalkoy Esentepe Belediyesi
71
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
51
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272 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Продается шикарная вилла в уютном, тихом и семейном комплексе Levent Citesi. Комплекс распол…
$253,441
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Покупка 3+1 Виллы в Эсентепе Sun Valley привлечет Ваше внимание! Роскошная вилла в престижно…
$866,145
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Роскошные дома в стильном комплексе на главной дороге в Гирне, Северный Кипр Эти роскошные д…
$911,887
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Виллы с панорамным видом на море в Гирне, Северный Кипр Гирне — исторический город на северн…
$1,08 млн
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Вилла 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
🌄 Вилла 3+1 с участком 500 м² и террасой на крыше в районе Карагач, Кирения Локация Вилла ра…
$251,848
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
$258,566
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Дома для эксклюзивной жизни в Эсентепе, Гирне, на Северном Кипре Расположенный в самом сердц…
$453,194
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частным бассейном в комплексе на Северном Кипре, Озанкёй Озанкёй – город в…
$1,00 млн
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Вилла 5 комнат в Василия, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Василия, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Готовая вилла всего в 500 метрах от Средиземного моря. Вилла расположена в районе Каршияк…
$947,421
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Частные виллы рядом с морем в Гирне, Озанкёй Озанкёй, Гирне – один из самых тихих и спокойны…
$845,114
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Виллы в Гирне, Алсанджак, с высоким потенциалом дохода от аренды в иностранной валюте Предла…
$461,372
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
3-этажные виллы в пешей доступности от пляжей в Гирне на Северном Кипре Эти роскошные виллы …
$493,846
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Вилла 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$741,467
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с видом на море и бассейном в Чаталкёй, Гирне Гирне — один из самых популярн…
$985,855
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Меблированная отдельная вилла с просторным садом в Чаталкой на Северном Кипре Гирне, один из…
$800,587
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Современная и роскошная вилла для вторичной продажи с 5 спальнями + полностью меблированная …
$850,442
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Land of Dreams Gallery
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в Гирне, Эсентепе, с панорамным видом на море и природу Гирне — один из …
$632,406
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы рядом с полями для гольфа в Гирне, Северный Кипр Виллы расположены в деревне…
$1,26 млн
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Вилла 5 комнат в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла у самого моря в Çatalköy — NorthernLAND Villas 🌊🏡 Предлагается эксклюзивн…
$1,28 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с панорамным видом в Эсентепе, Гирне Гирне — один из самых развитых и оживле…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Частные виллы рядом с морем в Гирне, Озанкёй Озанкёй, Гирне – один из самых тихих и спокойны…
$1,26 млн
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр Гирне – один из самых престижных городов С…
$1,49 млн
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с бассейном в прибрежном комплексе в Гирне, Эсентепе Северный Кипр славится …
$3,30 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Отдельные и сдвоенные дома с бассейном в Лапте, Северный Кипр Северный Кипр – торговый и тур…
$741,467
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Вилла 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в комплексе в Каршияке, Гирне Каршияка – это красивый и спокойный район, …
$564,922
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Виллы с джакузи и подогреваемыми бассейнами у моря в Гирне, Озанкой Северный Кипр, омываемый…
$1,57 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы на берегу моря с собственными бассейнами в Беллапаисе, Северный Кипр Располо…
$1,69 млн
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Вилла 5 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 353 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море в Алсанджаке, Северный Кипр Гирне – один из самых престижных городов С…
$1,16 млн
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Вилла 7 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 7 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном в окружении природы в западной части Гирне Гирне – один из самых популярны…
$1,22 млн
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Вилла 6 комнат в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 451 м²
Виллы с панорамным видом на море в Гирне, Северный Кипр Гирне — исторический город на северн…
$1,26 млн
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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