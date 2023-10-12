Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Особняки

Особняки в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
15
Agios Epiktitos
5
Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 8/13
Меблированная Квартира с Видом на Море в Пешей Доступности от Пляжа в Лефке, Северный Кипр С…
€187,630
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/7
Роскошные Квартиры в Центре Гирне на Северном Кипре Новые квартиры расположены в центре Гирн…
€195,572
Вилла 4 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
ID: CP-710 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Л…
€907,278
Вилла 4 спальни с балконом, с личным бассейном, с барбекю в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с балконом, с личным бассейном, с барбекю
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
€693,974
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с садом, с детской площадкой, с баней
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 188 м²
Этот проект будет построен в очень красивом месте в районе Енибогазичи. Изумительные виды м…
€447,888
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€183,522
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство, с vnzh, с VNZh posle vneseniya 30 в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство, с vnzh, с VNZh posle vneseniya 30
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 5/6
Если вы желаете жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию тау…
€83,971
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с kondicioner в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с kondicioner
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этот тихий и уютный комплекс будет состоять из 5 вилл современного дизайна и проектирования…
€362,686
Вилла 2 спальни вилла, с Вид на жительство и гражданство, с VNZh posle vneseniya 30 в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни вилла, с Вид на жительство и гражданство, с VNZh posle vneseniya 30
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Уютная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подходит …
€130,154
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Шикарные апартаменты для жизни и отдыха на Северном Кипре. Вашему вниманию предлагаются в…
€145,900
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла расположена в районе Зейтенлик- популярном и дорогом. Благода…
€633,261
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/10
К продаже предлагается студия 46 КВ.М. в самом масштабном на Северном Кипре жилом комплексе …
€113,176

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти