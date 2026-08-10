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Особняки в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
11
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
4
Agios Epiktitos
5
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20 объектов найдено
Особняк 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
+Ла-Касалия - 4 MER DUPLEX VILLA (3+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнер…
$2,84 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Особняк 5 спален в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 5 спален
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
$541,185
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Особняк в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк
Беллапаис, Северный Кипр
$12,03 млн
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TekceTekce
Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$282,619
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Особняк 4 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$288,632
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Особняк 4 спальни в Василия, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
$252,553
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Особняк в Тримити, Северный Кипр
Особняк
Тримити, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
$330,724
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Особняк 4 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$324,711
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
$300,659
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Особняк 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
$204,448
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 145 м²
$164,160
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Особняк 3 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
$571,251
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Особняк в Темплос, Северный Кипр
Особняк
Темплос, Северный Кипр
Количество этажей 2
Zenith Villas — Роскошная и Живописная Жизнь в Кирении, Зейтинлик Виллы с турецким титулом …
$1,88 млн
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Особняк 4 спальни в Василия, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$871,910
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Особняк 4 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
$300,538
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Особняк 3 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
$216,474
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Особняк 4 спальни в Казафани, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
$541,185
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Особняк 4 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 4 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
$1,18 млн
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Особняк 3 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Особняк 3 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$198,435
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
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с видом на горы
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