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Дуплексы в Кирении, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые квартиры в комплексе с бассейном, в пешей доступности от пляжа в Лапте, Северн…
$290,093
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Дуплекс 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые квартиры в комплексе с бассейном, в пешей доступности от пляжа в Лапте, Северн…
$337,479
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Дуплекс 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
Элитные апартаменты 2+1 в Turtle Bay Village — Северный Кипр Представляем вашему вниманию…
$129,697
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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