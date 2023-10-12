Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Дома

Дома в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
149
Agios Epiktitos
39
145 объектов найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Этот проект состоит из двух роскошных вилл. Благодаря своему дизайну, эстетическому комфорт…
€2,54 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам неповторимый и уникальный проект на Северном Кипре в престижном районе Кирен…
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам красивый и уютный комплекс, состоящий из современных вилл, расположенных …
€808,220
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Позвольте представить вам красивую современную виллу с собственным бассейном и просторной т…
€808,220
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 493 м²
Количество этажей 2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Представляем вам красивое современное бунгало, расположенное в уютном комплексе в прекрасно…
€923,565
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Это проект из 20 вилл OFFPLAN - это значит, что виллы будут строиться конкретно под клиента…
€404,110
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Роскошная современная вилла расположена в районе Зейтенлик- популярном и дорогом. Благода…
€635,030
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этот триплекс вилла с четырьмя спальнями - настоящая жемчужина, расположенная всего в 1 кил…
€646,576
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Озанкой расположенный в 5 км к востоку от Кирении. Поселок Озанкой является одной из самы…
€450,294
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Уютная вилла 83,5 м² + 28,5 м² терраса в элитном комплексе на первой линии от моря. Комп…
€697,379
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Рынок недвижимости Лапты в последние годы стремительно растет, для местных и иностранных п…
€404,110
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€808,220
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Этот новый и красивый комплекс будет построен в небольшой городке Лапта, также встречающий…
€606,165
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,79 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Новый строящийся комплекс расположен всего в километре от Средиземного моря и предлагает св…
€1,03 млн
Вилла 6 спален с террасой, с садом, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 6 спален с террасой, с садом, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 507 м²
Район Лапта расположен в 10 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен своей …
€1,85 млн
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 428 м²
Район Лапта расположен в 10 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен своей …
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Район Лапта расположен в 10 км к западу от Гирне (Центральной Кирении). Он известен своей …
€871,723
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, с детской площадкой
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к Вашему вниманию новый проект, который в данный момент строится в районе Каршия…
€432,975
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Миртоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Миртоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Это абсолютно новый проект, который в данный момент строится в районе Каршияка – всего в 1…
€184,736
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Этот тихий и уютный комплекс будет состоять из 7 вилл современного дизайна и проектирования…
€450,294
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником в Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с холодильником
Kalograia, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Вилла Luxuru 4 +1 (273 м2) с террасой 54 м2 c потрясающим видом на море. Есть частный бас…
€2,54 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с водоснабжением
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Этот тихий и уютный комплекс будет состоять из 6 вилл современного дизайна и проектирования…
€490,705
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Индивидуальный проект люкс вилл на Северном Кипре. К вашему вниманию предлагаются виллы экс…
€525,343
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с kondicioner в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с kondicioner
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этот тихий и уютный комплекс будет состоять из 5 вилл современного дизайна и проектирования…
€363,699
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с kondicioner в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с террасой, с водоснабжением, с kondicioner
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этот тихий и уютный комплекс будет состоять из 5 вилл современного дизайна и проектирования…
€508,024
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с террасой, с садом, у моря
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Этот небольшой комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и…
€474,541
Вилла 3 комнаты с террасой, у моря, с vid na more в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 комнаты с террасой, у моря, с vid na more
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этот комплекс находится на первой береговой линии, в одном из самых живописных и престижн…
€415,656
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Стильные Дома в 300 м от Моря в Лапте, Северный Кипр Гирне – один из самых популярных городо…
€157,000

Типы недвижимости в Кирения

виллы
особняки
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти