«Бывает, люди участвуют в программе пять лет подряд». Программа Work and Travel USA — вся важная информация из первых уст

Как попасть в программу «Work and Travel USA»? Сколько стоит участие? Как происходит выбор работы и штата? Как выплачивается зарплата? В нашем материале — вся важная информация от человека, который участвовал в программе уже дважды.

Студенческая программа «Work and Travel» — основная информация

«Work and Travel» — это международная программа культурного обмена, которая позволяет студентам со всего мира приезжать в США на несколько месяцев и легально там работать. Преимущества для студентов очевидны: получение опыта жизни и работы в другой стране, совершенствование английского в естественной среде, знакомство с людьми из разных уголков планеты и т.д.

Для студентов из каждой конкретной страны установлены свои даты и продолжительность пребывания по программе. Например, для жителей Польши этот период составляет 4 месяца (с 25 мая по 30 сентября), для студентов из Испании — 4,5 месяца (с 24 мая по 7 октября), для белорусов — 2 месяца (с 25 июня по 1 сентября). Даты программы сезона Summer Work and Travel 2023 по всем странам можно посмотреть здесь . Плюс, после работы вам дается еще 1 месяц исключительно на путешествия по США (если у вас есть такое желание).

Попасть в программу можно через посреднические организации в вашей родной стране. Их еще называют спонсорами. Задача спонсоров — всячески помогать студентам в организации поездки, поиске работы, жилья, транспорта и т.д.

Работа в рамках программы в большинстве случаев сезонная, в сфере обслуживания. Вот на этой карте можно увидеть, сколько участников в самых разных штатах и их городах готовы принять студентов на работу во время программы Work Travel 2023.

Что интересно, все участники программы должны ознакомится с Законом Уильяма Уилберфорса , в котором объясняются права, которыми они обладают в Соединенных Штатах.

«Не затягивайте с подачей — оформить визу сейчас гораздо сложнее»

О своем опыте участия в программе «Work and Travel» и знакомстве с культурой США нам рассказал Максим.

— Про программу «Work and Travel» я узнал еще до университета из рассказов старшего брата. Поэтому я решил участвовать в программе сразу после первого курса. Тогда случился Ковид и вся программа была под вопросом, но я успел попасть в посольство США в Минске и получил визу буквально за пару дней до его закрытия.

К сожалению, опять же из-за короновируса, перелёты стали дороже, антиковидные меры строже, но с горем пополам я-таки смог прилететь в США.

Год назад, в 2022-м, я решил снова участвовать в программе, и это снова оказалось приключением: чтобы получить американскую визу, я слетал в Армению, а летом окольными путями добрался до США.

— Подача на программу Work and Travel каждый год открывается, если я не ошибаюсь, в сентябре-октябре. Если вы точно уверены, что хотите ехать, то нет смысла затягивать, особенно сейчас, когда на получение визы уходит больше времени из-за ограничений. Тем не менее, в 2022-м я подался на программу в феврале и успешно слетал в США.

Есть два варианта участия в программе: Full-Service (вам ищут работу) и Self-Arranged (вы сами ищете работу). Первый вариант стоит дороже второго примерно на 200 долларов.

В случае с Full-Service, вашу анкету со всей информацией вносят на специальный сайт, где присутствуют работодатели из США. Они все видят вашу анкету и при желании могут предложить вам работу. Вы также можете видеть присутствующих на сайте работодателей и сами отправлять им заявки. Что касается штата, то при создании анкеты вы указываете ваши предпочтения по регионам.

Основные требования программы: нужно быть студентом очной формы обучения и быть не старше 28 лет (если мы говорим про Беларусь), а также базово владеть английским языком. Из документов нужен паспорт, справка из университета.

Стоимость участия в программе Work and Travel в течение года незначительно увеличивается. Так, подаваться на программу в феврале дороже, чем в сентябре. Но в среднем нужно будет заплатить около 1500 долларов. Нужно понимать, что в стоимость программы не входят авиаперелёты и получение визы в посольстве США.

— Теперь что касается опыта, который я получил. В 2020-м году я работал в известном парке развлечений Cedar Point в Огайо. По сути, я стоял возле аттракциона, проверял гостей и закреплял их ремни безопасности.

В 2022-м я работал в Род-Айленде и совмещал две работы: все в отелях. Основная работа была на ресепшене в отеле сети Howard Johnson, а на второй работе я обслуживал гостей за завтраками в отеле сети Hilton.

Выплата зарплат зависит от места работы. В 2022 году мне платили каждую неделю, про 2020-й уже не помню. Сама ставка тоже зависит от штата и типа работы. В разных штатах разная минимальная ставка в час, поэтому средние зарплаты тоже разные.

В 2020-м я получал 7.65$, что очень мало даже по меркам США. При этом, работали мы 60 часов в неделю, а по законам США каждый час свыше 40 часов в неделю (на одном и том же месте работы) считается овертаймом и должен оплачиваться в 1.5‑х ставки. Но нам за овертайм почему-то не платили.

В 2022 году я уже получал 15.5$ в час, но и работал очень много: в среднем 90+ часов в неделю; была даже одна неделя, где я проработал более 100 часов. Дело в том, что помимо двух работ, про которые я сказал, где-то в середине лета менеджер из моего первого отеля предложила мне ещё помогать разносить бельё по отелю (в этот раз я уже получал плату за овертайм).

Нужно отметить, что указанный в вашем job-оффере размер зарплаты за час не включает налоги: соответственно, если у вас указано 15$ в час, по факту вы будете получать меньше.

Тем не менее, большую часть уплаченных налогов можно будет вернуть. Работодатели по закону должны до февраля следующего года отправить вам специальную форму W-2 об уплаченных вами налогах, с которой вы через специальные сервисы сможете вернуть деньги. Правда, это обычно занимает несколько месяцев.

— Участие в этой программе — это невероятный опыт, который подарит вам множество приятных воспоминаний, позволит познакомиться с интересными людьми из совершенно разных культур. Это возможность очень сильно улучшить свой английский и заговорить на кардинально новом уровне. Также это шанс неплохо подзаработать, если грамотно подойти к тайм-менеджменту и расходам. Я считаю, что мне очень повезло, что я смог уже два раза побывать в США, причем прожить там скорее не как турист, а как местный.

Страна, определённо, очень сильно отличается от моей родной Беларуси. Это другой менталитет, другая культура, другой язык. Как и у любой страны, у США есть как плюсы, так и минусы. Но в целом, я по-своему полюбил эту страну. Мне понравилась вежливость и доброта американцев: они не хотят испортить тебе настроение, даже если у них что-то произошло.

Мне понравилось, что все уважают ваше личное пространство и не нарушают его, будь то в магазине, автобусе или отеле. Мне понравился уровень жизни обычного американца, который может себе позволить не волноваться за то, что ему будет негде спать или нечего есть.

Я вдохновился природой США, хотя, к сожалению, я мало где успел побывать. Это очень разнообразная страна с завораживающими пейзажами и большим количеством национальных парков.

Проблемой же для меня была гастрономия и в целом кухня в США. Безусловно, там есть огромное разнообразие разных национальных ресторанов: от японских до белорусских. Но стандартная американская кухня, о которой мы все наслышаны, там встречается повсеместно. И она невероятно жирная, сладкая. В ней прямо чувствуется весь вред для вашего здоровья.

В местных магазинах было невозможно или очень тяжело найти некоторые продукты, к которым я так привык в Беларуси. Например, гречка, хлеб, качественный творог и в целом молочная продукция. К качеству фруктов и овощей тоже были вопросы.

Ещё одна проблема США в том, что далеко не всегда чувствуешь себя в безопасности. Особенно, это касается неблагополучных районов в больших городах. Помню, гулял вечером по району с социальным жильём в Нью-Йорке и, должен сказать, я постоянно был начеку и готовился бежать.

Ну, и конечно же, я очень люблю Беларусь, поэтому я просто в целом успевал по ней соскучиться даже за такой короткий срок.

Оба раза я провёл в США по 2.5 месяца — в сумме вышло почти 5 месяцев. Участвовать в программе можно несколько раз. Так, бывали случаи, когда люди ездили пять лет подряд на протяжении всего обучения. Лично я пока что не уверен на 100%, буду ли участвовать в этом году. Но я об этом думаю.