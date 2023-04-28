Граждане Великобритании, Индии и России стали крупнейшими инвесторами на рынке недвижимости Дубая в первом квартале 2023 года. Кто еще в первой десятке инвесторов?

«Интерес к сектору недвижимости в Дубае не ослабевает, поскольку люди всего мира продолжают искать безопасное убежище, налоговые преимущества и выгодные инвестиционные возможности. Первый квартал показал, что наибольшее количество сделок с недвижимостью в Дубае было совершено с покупателями из Великобритании, прирост составил 60% в годовом исчислении. За ними последовали покупатели из Индии», — говорится в первом квартальном отчете компании Betterhomes.

Помимо британцев, индийцев и россиян в первую десятку вошли инвесторы из Италии, Ливана, Египта, Турции, Франции, Китая и ОАЭ.

Как купить недвижимость в ОАЭ: подробное руководство

Как говорится в отчете, в последнее время европейцы и россияне опережают выходцев из Индийского субконтинента по объему инвестиций в дубайские объекты. Это объясняется несколькими факторами, включая рост издержек в Европе, эффективные меры, принятые эмиратом для преодоления пандемии, стабильную экономику, возможность для иностранцев полного владения недвижимым имуществом и введение 10-летних «золотых виз».

Ранее инвесторы из Индии занимали лидирующие позиции на местном рынке недвижимости, но в прошлом году опустились на третье место, а в первом квартале 2023 года на второе. В то же время, пакистанские инвесторы, которые ранее входили в первую десятку, выбыли из нее в первом квартале 2023 года из-за сильного обесценения валюты южноазиатской страны за последний год.

«Рынок недвижимости ОАЭ сумел сохранить привлекательные цены и обеспечить более высокую доходность по сравнению с большинством государств Европы. Сегодня можно получить доход до 8%, что является весьма высоким показателем по сравнению с тем, что может предложить любая европейская страна», — отметил Айман Юссеф, вице-президент Coldwell Banker UAE.