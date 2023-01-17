Стало известно, в какой европейской столице находится самое доступное жилье. Исследование проводила британская страховая компания CIA Landlord Insurance.

Анализ показал, что самые дешевые квартиры и дома в Европе находятся в столице Греции, Афинах. Средняя стоимость одного «квадрата» в этом городе — €1940.

Греция, кстати, стала самой экономически успешной страной в 2022 году по данным The Economist. Все это влияет на то, что иностранцы все активнее покупают недвижимость в этой стране и, в частности, в ее столице.

Банк Греции приводит следующие цифры: с января по сентябрь 2022 года иностранцы купили недвижимости в Греции всего на €1,27 млрд — это на 60% больше, нежели в тот же период годом ранее. Более того, эта цифра больше даже допандемийного 2019-го года (€1,03 млрд). Исходя из этого предполагается, что за весь 2022-й год иностранцы купили греческой недвижимости больше чем на €1,5 млрд.

Кто следует за Афинами в рейтинге доступности жилья? На втором месте в списке — Мадрид (1 кв.м. стоит около €3190), на третьем — Рим (средняя стоимость «квадрата» — €3790); далее следуют Лондон с €4826 за квадратный метр, и Стокгольм (€6,000 за 1 кв.м.).