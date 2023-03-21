Успейте заработать до €30,000! Регистрируйтесь на вебинар-презентацию уникального ЖК в центре Таллина

Застройщик приглашает к реализации жилого комплекса Kalevi Panorama в г.Таллин, Эстония. У вас есть шанс найти клиента на покупку квартиры и получить высокую партнерскую комиссию. Подробности — на вебинаре, который состоится во вторник, 28 Марта.

О каком проекте пойдет речь?

На вебинаре будет презентован Жилой комплекс KALEVI PANORAMA RESIDENCE в центре Таллина (Эстония).

Стоимость объектов от €226,733 до €985,446; площадь — от 40,9 кв.м. до 143 кв.м.

Спикер — Александр Воронков, директор по продажам жилого комплекса Kalevi Panorama. Он и презентует комплекс и поделиться всеми нюансами партнерских продаж.

Кому будет полезен вебинар?

Риэлторам и владельцам агентств недвижимости, а именно тем, кто:

работает с рынком недвижимости Эстонии;

имеет клиентов, желающих приобрести недвижимость в Эстонии;

заинтересован в сотрудничестве с застройщиком и получении комиссии от сделки.

Сколько можно будет заработать?

Размер комиссионного вознаграждения составляет 3%.

Это значит, что после успешной сделки, вы получите партнерскую комиссию от €6,000 до €30,000.

Все условия и презентация объекта — на вебинаре, который состоится во вторник, 28 Марта, в 15:00 по Таллину.