Мнение о том, что после окончания пандемии на рынке недвижимости Греции будут наблюдаться высокие темпы роста, высказал Джордж Кормас, генеральный директор Piraeus Real Estate.

По оценке Джорджа Кормаса, значительные темпы восстановления внутреннего рынка недвижимости до уровня 2019 года и первого квартала 2020 года были не временным явлением, а общей тенденцией, которая сохранится после завершения кризиса в области здравоохранения.

Глава Piraeus Real Estate сделал такие прогнозы на недавнем Саммите NPL 2021, где он подчеркнул характерную устойчивость рынка, несмотря на выжидательное отношение инвесторов на данном этапе.

Что касается будущего рынка недвижимости, Джордж Кормас отметил, что Piraeus Real Estate и многие другие риэлторские агентства, в соответствии с международными тенденциями в отрасли, уделяют наибольшее внимание цифровой трансформации и использованию самых современных инструментов искусственного интеллекта, которые позволят сделать более персонализированное обслуживание клиентов, а также положительно повлияют на наполнение базы объектами.

Золотая Виза

Несмотря на то, что небольшой спад все же произошел на фоне пандемии, количество полученных Золотых Виз не снизилось. В Греции по-прежнему широко распространена программа получения ВНЖ в обмен на инвестиции. Купив греческую недвижимость на сумму свыше 250.000, иностранный гражданин получает возможность получить вид на жительство.

Также для получения Золотой Визы гражданин иностранного государства может инвестировать определенные суммы в развитие страны:

Вклад в уставной капитал в размере не менее 400.000 евро. Инвестиции в компанию, находящуюся или учрежденную в Греции (за исключением компаний портфельных инвестиций и компаний, инвестирующих в недвижимость) для приобретения акций при увеличении акционерного капитала или облигаций при выдаче облигационного займа.

Вклад в уставной капитал не менее 400.000 евро. В компанию, связанную с инвестициями в недвижимость SA (AEEAP), которая стремится инвестировать исключительно в Грецию.

Вклад в уставной капитал в размере не менее 400.000 евро в компанию Business Holding Capital Company (EKES) для приобретения акций или в инвестиционный фонд Business Holdings (ACP) для приобретения акций при условии, что вышеуказанные альтернативные инвестиционные агентства имеют офис или регистрацию в Греции.

Покупка государственных облигаций Греции стоимостью не менее 400.000 евро и оставшимся сроком действия на момент покупки не менее 3 лет.

Депозит в размере не менее 400.000 евро во внутреннем кредитном учреждении (сроком не менее одного года с бессрочным продлением).

Покупка акций, корпоративных облигаций и/или облигаций греческого государства стоимостью не менее 800.000 евро, которые допущены к торгам или торгуются на регулируемых рынках или в многосторонних торговых механизмах, действующих в Греции.

