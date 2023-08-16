Стоимость жизни от страны к стране может кардинально отличаться. Британские учёные оценили страны по стоимости жизни в них и составили рейтинг самых доступных стран . Факторы, которые они оценивали: цены на электричество и газ, стоимость недвижимости и средние зарплаты. Выборка охватила 29 стран, по которым они смогли получить исчерпывающие данные.

Итак, самой доступной страной оказались Соединённые Штаты Америки, набравшие 8,71 из 10 баллов. Авторы исследования отмечают, что от штата к штату стоимость жизни, конечно, будет отличаться, но, в целом, эта страна отличается высоким валовым национальным доходом 63,837 евро и низким соотношением цены недвижимости к доходу — 4,5. Это говорит о том, что в среднем эта страна является более доступной для проживания, чем любая другая из этого списка.

Вот топ-10 доступных стран с ключевыми показателями, по которым они оценивались: