До моря можно дойти пешком. Три недорогих квартиры в Египте, в которые можно заехать сразу

Именно сейчас, в начале осени, начинается бархатный сезон на самых популярных курортах — в Египте и Турции. И отдых может быть еще слаще, если представить, что можно не арендовать номер в отеле, а купить квартиру в Египте и приезжать к морю в любое удобное время. Мы нашли три недорогих и полностью обустроенных квартиры в шаговой доступности от пляжей Красного моря. Вы успеете насладиться бархатным сезоном — сюда можно заехать сразу, после заключения договора.

Успеть ухватить еще немного солнца и теплого моря сейчас можно, например, в Египте. В сентябре начинается бархатный сезон на курортах этой страны: основной поток туристов уже схлынул, солнце уже не настолько беспощадное, а море продолжает радовать своими теплыми объятиями. Именно в начале осени морское побережье максимально прекрасно и все еще пестрит всеми возможными красками.

При этом нужно понимать, что в Египте выкупить жилье в полную собственность можно далеко не везде. Однако Хургада все еще открыта для иностранных покупателей, и, возможно, сейчас — именно тот момент, когда стоит подумать о покупке инвестиционной недвижимости именно там? Мы недавно писали, что цены на квартиры в Хургаде растут как на первичном, так и на вторичном рынке. По словам директора компании My Real Estate Марии Черниковой, «меньше чем за $20,000 найти что-то более или менее приличное уже вряд ли получится». В базе realting.com все еще можно найти варианты жилья в Хургаде не любой вкус и кошелек, а мы сделали подборку недорогих квартир в пешей доступности от красивых песчаных пляжей.

Квартира в Хургаде общей площадью 84 кв.м. за €40,500

В одном из самых знаменитых египетских городов — Хургаде — выставлена на продажу квартира общей площадью 84 кв.м. Жилье расположено в недавно построенном малоэтажном жилом комплексе «Тиба Вью». На территории комплекса есть несколько бассейнов, мини-аквапарк, кафе, супермаркет. Круглосуточная охрана обеспечивает безопасность, а обслуживающая организация — порядок и уход за местами общего пользования.

Апартаменты, которые продаются за €40,500, расположены на четвертом этаже одного из домов жилого комплекса. Из окон открывается вид на море и бассейны. По словам продавца, это просторные апартаменты с одной спальней, которые включают в себя также гостиную с кухней открытого типа, балкон и ванную комнату. В спальне есть собственная ванная комната и отдельный балкон.

Интерьер оформлен очень лаконично: из мебели в квартире есть только самое необходимое: диван, кровать, стол со стульями, несколько шкафов и кухня. Будущий собственник сможет уже по своему вкусу дополнить квартиру деталями.

До широкого песчаного пляжа можно пройти пешком (дорога займет около 7 минут) или доехать на общественном транспорте — автобусная остановка расположена прямо рядом с домом. Чтобы закупиться всеми необходимыми продуктами, можно зайти в расположенный на территории комплекса супермаркет или доехать на автобусе до рынка в районе Дахар. Если же хочется ощутить на себе всю роскошь элитного отдыха — то на собственном автомобиле или такси можно доехать до фешенебельного города-курорта Эль Гуна (дорога займет около 7 минут).

Квартира с двумя спальнями за €33,760

Еще одна квартира в шаговой доступности от морского побережья выставлена на продажу за €33,760. Это трехкомнатные апартаменты с двумя спальнями общей площадью 65 кв.м. Квартира расположена в районе Эль Хадаба в небольшом жилом комплексе под названием «Сибирская башня-3». По словам продавца, это самый центр города, а до главной улицы Шератон — всего около 5 минут ходьбы. Именно поэтому вся инфраструктура рядом: супермаркеты и продуктовые магазины, кафе и рестораны, салоны красоты, аптеки, банки, и т.д. До песчаного пляжа можно дойти примерно за 10 минут.

Интересно, что жилой комплекс по форме напоминает колодец, внутри которого есть собственный бассейн и релакс-зона. Как и в первом случае, безопасность жильцов обеспечивает круглосуточная охрана.

Квартира, которая нас интересует, находится на втором этаже дома. Из окон открывается вид на улицу и песчаные дюны будущей стройки. Планировка включает в себя гостиную с кухней открытого типа, две спальни, ванную комнату и балкон.

Апартаменты полностью меблированы и оборудованы всей необходимой техникой. Судя по фото, это не новое жилье. В объявлении указано, что квартира полностью готова к проживанию или сдаче в аренду. При этом стоимость годового обслуживания — $400.

Квартира площадью 73 кв.м. за €44,190

Еще одна светлая и ухоженная квартира выставлена на продажу в Хургаде. Жилье расположено в центре района Эль Каусер, всего в пяти минутах ходьбы от туристического променада и в 10 минутах ходьбы от ближайшего пляжа. Супермаркеты, различные магазины, рестораны и кафе, аптеки, банки, больницы — всё в пешей доступности.

За €44,190 продавец предлагает апартаменты, расположенные на третьем этаже дома. Из окон открывается вид на обычный жилой район с малоэтажной застройкой.

Планировка квартиры включает в себя две спальни, две ванные комнаты и гостиную, совмещенную с кухней открытого типа. Здесь есть вся необходимая мебель и бытовая техника. В одной спальне стоит большая двухспальная кровать, в другой — две односпальные. При этом в каждой комнате есть шкаф и прикроватные тумбочки. На кухне есть плита, микроволновка, холодильник и стиральная машина.

В целом, жилье выглядит ухоженным и уютным. Стоимость годового обслуживания — $110.

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