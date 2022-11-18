Мировой рынок жилья находится в «переломном моменте». После бума на рынке недвижимости, который пришелся на конец 2021 года и был вызван пандемией, сектор готовится к самому серьезному замедлению со времен финансового краха 2007-2008 годов.

Издание Financial Times провело исследование , основываясь на данных консалтинговой компании Oxford Economics. Мы выделили главное и делимся с вами важными тезисами:

Аналитики называют конец 2021 года едва ли не лучшим временем для владения недвижимостью — в это время в 38 странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) цены на жилье росли самыми быстрыми темпами за последние 50 лет. Этому способствовали такие факторы, как рекордно низкие затраты по займам и накопившиеся сбережения у покупателей.

Сейчас, почти год спустя, ситуация изменилась кардинальным образом: глобальный кризис стоимости жизни, экономический шок от конфликта России с Украиной — все это влияет на то, что цены на жилье растут быстрее, чем доходы, а платежи по ипотечным кредитам становятся все более непосильными для домовладельцев.

На этой почве эксперты делают вывод, что в богатейших странах мира, скорее всего, последует крупнейший со времён финансово-экономического кризиса 2007-2008 гг. спад на рынке жилья; а это, в свою очередь, неизбежно усилит давление на слабеющие экономики. МВФ прогнозирует, что при наихудшем сценарии, в течение следующих трёх лет в странах с развитой экономикой реальные цены на жилье могут упасть на 10%, а на развивающихся рынках — на 25%.

«Это самые тревожные перспективы рынка жилья с 2007-2008 годов, когда рынки колеблются между перспективой скромного и гораздо более резкого падения», — говорит Адам Слейтер, ведущий экономист Oxford Economics.

На замедление темпов роста цен на жилую недвижимость, главным образом, влияют ставки по ипотечным кредитам — за последние годы они достигли самого высокого уровня во всей «еврозоне», США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

В сентябре в «еврозоне» люди взяли кредитов на покупку жилья меньше на 30% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Но есть и исключения: некоторые страны (в частности, Япония, Италия и Франция) находятся в более выгодном положении — это связано с достаточно умеренным ростом цен и относительно низким уровням задолженности домохозяйств.

Однако аналитики сходятся во мнении, что все-таки такого двузначного спада на рынке жилья, как во время предыдущего финансово-экономического кризиса, случиться не должно. Это связано с тем, что безработица уже не должна быть такой серьёзной, как 15 лет назад; а еще на многих рынках (таких, как США, Великобритания, ЮАР, Испания и Дания) у домохозяйств меньший ипотечный долг по отношению к доходу, чем до кризиса 2007-08 гг.

Мнение экспертов

Олеся Кресс, риелтор

— Что касается рынка Германии, в рамках которого я работаю, то незначительный спад цен на недвижимость заметен. Возьмем для примера Штутгарт: там трехкомнатная квартира раньше в среднем стоила 370 тысяч евро, сейчас 330-340 тысяч. Но надо понимать, что эта ситуация привлекательна лишь для тех клиентов, у кого есть полная сумма для покупки недвижимости.

Для тех же, кто берет ипотеку, купить недвижимость выходит даже дороже из-за роста процентной ставки. Например, раньше покупатели могли взять ипотечный кредит под 1%, а сейчас под 3% (а в некоторых случаях, даже под 4% и 5%). Получается, что взяв кредит, человек переплачивает дополнительные 20 тысяч евро и больше банку в качестве процента по кредиту.

Несмотря на это, спрос есть, люди продолжают покупать, но не так активно и смело, как раньше. И еще, люди стали экономнее и более осознанно подходят к ежедневным тратам.

Светлана Касаткина, Управляющий партнер Exotic property

— Я, как эксперт, могу говорить о Таиланде: я не ожидаю резкого снижения цен и серьезной коррекции рынка, мы еще своего пика вообще не достигли. Особенно это касается Пхукета, так как на этом острове цены так сильно не росли, как в тех же ОАЭ; плюс на Пхукете ограничено количество предложений, есть ограничения по строительству, нет высоток (максимум 7 этажей). Поэтому, все равно спрос будет. Сейчас спрос, наверное, даже больше, чем количество предложений. Немного другая ситуация может быть в Паттайе, потому что там уже есть высотное строительство (конечно, не такое, как в Дубае), но тем не менее.

Например, ОАЭ в пандемию были практически открыты и там уже тогда начался рост и сильно подорожала недвижимость; плюс, у них же огромные комплексы с большим количеством квартир. В ОАЭ сейчас вообще бум и бешеный ажиотаж, все распродается мгновенно — так что очень похоже на то, что в ОАЭ будет какая-то коррекция рынка (которая случалась уже не единожды).

Таиланд же в пандемию был закрыт, рынок стоял и цены не поднимались. Они начали постепенно подниматься только в 2021 году. Количество покупателей сейчас тоже увеличилось, но так было всегда: у нас ярко выраженная сезонность и до пандемии была точно такая же ситуация по загрузке, как и сейчас (октябрь-ноябрь — высокий сезон; декабрь, январь — пик сезона; февраль, март — высокий сезон; лето — низкий сезон). Поэтому, подытоживая скажу, что резкого спада на рынке жилья Таиланда быть не должно.