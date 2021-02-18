Португальское правительство обнародовало изменения, которые были внесены в программу «Золотой визы» для иностранных инвесторов. Они станут действовать с 1 января следующего года, информирует Investment Migration Insider. Прежде было объявлено, что текущие правила останутся в силе только до 1 июля 2021 года.

В соответствии с новыми условиями иностранным гражданам необходимо инвестировать следующие суммы:

1,5 млн. евро вместо 1 млн. при переводе капитала.

500.000 вместо 350.000 евро при вложениях в инвестиционный фонд.

Как минимум 500.000 евро в случае приобретения недвижимости и 350.000 при покупке реконструируемых объектов. Важный нюанс — право на получение ВНЖ через покупку жилья теперь будет ограничено внутренними регионами Португалии, а также Азорскими островами и Мадейрой.

500.000 евро вместо 350.000 при регистрации собственной компании в стране.

500.000 евро вместо 350.000 в случае вложений в область науки и исследований.

Внесенные изменения в «Золотую визу» не затронут коммерческую недвижимость. Иностранные граждане по-прежнему смогут приобретать ее с целью получения ВНЖ в крупных городах — Лиссабоне и Порту, а также на всем побережье Португалии.

Сейчас же у инвесторов есть возможность претендовать на «Золотую визу» на прежних условиях. До 1 января 2022 года они могут подать заявку на получение португальского вида на жительство, выбрав подходящий вариант для инвестирования средств.