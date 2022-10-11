Всегда хотели жить на Багамских островах? Что ж, похоже мы нашли для вас дом мечты. Даже не дом — огромную виллу. Стоит такое удовольствие немало, но на то они и Багамские острова.

Багамские острова — это разнообразие, приключенческий дух, комфорт и экзотика в одном флаконе. 16 крупных островов в Атлантическом океане омываются теплыми водами Гольфстрима и манят к себе иностранцев своим мягким климатом и местным драйвом. Ведь Багамы — это страна, где всегда танцуют: оригинальные танцевальные спектакли можно увидеть не только в специальных залах, но и очень часто просто на улице. Так что у вас есть шанс жить, танцуя (во всех смыслах).

Вилла, которой посвящен этот обзор, построена на Багамах (на западе острова Нью-Провиденс) в эксклюзивном месте — в частном закрытом поселке Лайфорд Кей площадью более 400 гектаров. Роскошь тут олицетворяет буквально все: белые песчаные пляжи, огромное поле для гольфа, пристань для яхт, теннисные корты, фитнес-центр и даже международная школа.

Что же представляет собой вилла, которую продают в таком элитном месте? Настоящий пальмовый рай для всей вашей семьи. Пальмовый, потому что этих растений тут огромное количество, а для всей семьи, поскольку места тут очень много и хватит всем.

Проектировщики виллы сделали так, что каждый ее квадратный метр (из всех 475 кв.м) является олицетворением островно-колониальной архитектуры. В одной части дома встречаются деревянные потолки необычной формы и разные скульптуры, а в другой на стенах висят оригинальные картины и вся обстановка передает невероятный островной шарм. Словом, все в этом доме выглядит очень «вкусно».

Теперь пройдемся подробнее по уголкам трехэтажной виллы. Сразу на входе вас встречает большая гостиная — очень светлая, так как естественный свет проникает сюда через большие окна и стеклянные французские двери. Кстати, эти двери ведут на крытую веранду, где можно уютно проводить вечера или даже устраивать небольшие вечеринки.

В доме очень много спален и особенно ванных комнат. Продавец подчеркивает, что все ванные комнаты здесь с современной отделкой, так как недавно их полностью отремонтировали. Есть в вилле и несколько отдельных кабинетов, один из которых сейчас используется как тренажерный зал. А на самом верху, на третьем этаже, вас ждет массивный лофт с видом на море.

Насладившись видами и познакомившись с домом, вам наверняка захочется пойти дальше и узнать, чем же в целом можно себя занять на Багамских островах. Мы составили краткий список того, что вы можете сделать: позагорать на розовом песке на острове Харбор, погрузиться в дикие и красивые пейзажи (например, в Лукайском национальном парке), познакомиться с местными знаменитостями — багамскими плавающими свинками; посетить третий по величине барьерный риф в мире, а еще поиграть в казино, так как это символ архипелага и их можно встретить прямо на пляжах.