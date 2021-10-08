Комплексная помощь в организации семинаров, переговоров и других важных мероприятий по представлению зарубежной недвижимости в Минске и других бизнес-мероприятий с участием зарубежных гостей — это то, что предлагает компания ЕвентеБай. Всю работу возьмут на себя опытные организаторы, которые сумеют сделать мероприятие престижным, интересным и комфортным для всех его участников.

Организация мероприятий включает в себя комплекс работ по подготовке помещения, рекламных кампаний, фуршета и не только. Сбор участников мероприятия — это важнейший этап организации мероприятия, который требует широкой рекламной кампании. Значительная часть времени приходится также на:

Обработку поступающих заявок, а также регистрацию участников события;

Поиск помещения, подходящего по размеру и оформлению для конкретного мероприятия, числа приглашенных гостей;

Подготовку оборудования, необходимого для проведения самой конференции, а также кофе-пауз.

Также услуга может включать в себя организацию фуршета. Меню и бюджет для таких перерывов обсуждается индивидуально.

Проведение конференции в EVENTE

Компания располагает одним из лучших конференц-залов Минска EVENTE. Именно здесь проводятся встречи мирового уровня, важные переговоры, крупные бизнес-тренинги.

"Уже 6 лет я помогаю многим компаниям, а также физическим лицам в организации проведения семинаров по зарубежной недвижимости, тренингов, презентаций, деловых встреч, переговоров, конференций, а также других ответственных мероприятий. Успешно организовывала в Минске семинары для агентств недвижимости и застройщиков таких стран, как Черногория, Испания, Северный Кипр" — Светлана Кузнецова, руководитель ЕвентеБай.

Конференц-зал располагается на 19 этаже лучшего бизнес-центра города — «Royal Plaza». С такой высоты открывается прекрасный панорамный вид на город. Кроме того, конференц-зал обладает и другими преимуществами:

Новейшая аудио- и видеосистема BOSE для демонстрации материалов;

Предоставление чая, кофе, печенья, Wi-Fi на бесплатной основе;

Привлекательный интерьер в стиле Лофт;

Профессиональная система кондиционирования воздуха и не только.

Комфортный конференц-зал поможет вам создать нужную атмосферу на мероприятии и сформировать позитивное мнение о нем среди участников. А сотрудники ЕвентеБай организуют событие, которое станет успешным стартом к достижению успеха вашей компанией, на высшем уровне!