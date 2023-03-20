Правительство Италии скорректировало «Закон об иностранцах». Благодаря изменениям, условия для переезда иностранцев, их трудоустройства и получения ВНЖ в стране будут значительно упрощены.

Что изменилось:

Виды на жительство для целей постоянной работы, самозанятости, а также воссоединения семьи теперь будут действовать в течение 3 лет — до этого их срок действия составлял 2 года.

Иностранцам будет проще начинать сотрудничество с итальянскими компаниями. Причем, у местных компаний в сельскохозяйственных областях, подавших заявки на наем рабочих, будет преимущество перед новыми заявителями из других областей.

Определять квоты на найм иностранных работников будут отныне раз в три года, а не ежегодно, как было ранее.

«Квоты иностранцев, допускаемых в Италию для работы по совместительству, будут определяться уже не на один год, а на три года (2023–2025 годы)», — говорится в совместном пресс-релизе Минтруда и социальной политики и МВД.

Отметим, что квота Италии для иностранных рабочих на 2023 год равна 82,705 человек — это примерно на 7000 больше по сравнению с 2022 годом и на 12,000 больше, чем в 2021 году.

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Почему итальянское правительство решило внести поправки?

В Италии, как и в других европейских странах, не хватает рабочих рук, особенно это касается строительной и сельскохозяйственной сфер. Например, более 53% сельскохозяйственных компаний в регионе Тоскана нанимают рабочих-мигрантов, так как местных специалистов не хватает.