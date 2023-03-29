В Швеции наблюдается экономический и социальный кризис, пишет Bloomberg. Основной причиной, по мнению авторов статьи, является неэффективный рынок жилья в стране, который усилил социальные разногласия.

За последний год экономику Швеции сильно пошатнули рост инфляции и повышение процентных ставок. Это, в свою очередь, вызвало самый сильный обвал цен на жилье и падение потребления домохозяйств.

За последние 20 лет цены на жилье в Швеции выросли почти на 250% — бум на рынке недвижимости в стране был вызван низкой стоимостью заемных средств и нехваткой арендного жилья. К чему это привело: более бедные семьи были вынуждены жить в тесноте, а другие, наоборот, стали покупать больше — общий объём ипотечных кредитов вырос на 459% за два десятилетия до 2022 года.

Корпоративных банкротств также становится все больше — в январе их число достигло самого высокого уровня за последние 10 лет. Таким образом, строительные компании оказались под давлением. Как ожидается, темпы строительства жилья в Швеции упадут примерно до половины того уровня, который необходим для поддержания темпов роста населения. А это спровоцирует еще большую напряженность в жилищной сфере в ближайшее время.

Наибольшим риском в финансовой системе Швеции, согласно Центральному банку страны, является кредитование недвижимости. Дело в том, что растущий долг домохозяйств влияет на все сферы — от потребления до банкротств и убытков банков. Банк уже не раз призывал к проведению жилищной и налоговой реформ.

«Есть риск, что темпы строительства жилья в этом году замедлятся более чем на 50%», — сказала экономист Nordea Bank Сюзанна Спектор. Это скажется на ВВП, и есть риск, что упадут и другие инвестиции в строительство". Некоторые компании, имеющие большую задолженность по недвижимости, и муниципалитеты, вероятно, отложат реализацию проектов".

Как пишет Bloomberg, кризис на рынке жилья Швеции существует уже давно, но до недавнего времени его маскировала растущая экономика. Сейчас же уязвимые места в системе стали очевидными.