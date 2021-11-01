Внедряем новейшие технологии строительства и продаж на примере уникального экоквартала в Калининграде! В Беларуси прошел первый RE:конгресс рынка недвижимости

23 октября в Минске прошел первый в Беларуси RE:конгресс рынка недвижимости. Форум собрал крупнейшие агентства недвижимости Беларуси и России, лучших экспертов и специалистов на рынке, представителей одного из топовых застройщиков Калининграда, именитых коучей и лучших предпринимателей. Эксперты поделились новейшими разработками в сфере строительства и продаж на примере уникального экоквартала Happy City в Калининграде, а также заключили соглашение о сотрудничестве между ассоциациями двух стран. Об этих и других итогах конференции в статье.

«Ни пандемия, ни локдаун не остановили рынок, и этот конгресс тому подтверждение»

С приветственным словом на форуме выступили:

учредитель международной платформы Realting.com, ООО «РиэлтБай» и ООО «РиэлтиПроТехнолоджи» Александр Мартыненко ,

, директор международной платформы недвижимости Realting.com Алена Мартыненко ,

, Председатель Совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Анатолий Звездин ,

, Председатель Высшего Координационного Совета Республиканской Конфедерации Предпринимательства Андрей Копыток.

— Наш первый конгресс рынка недвижимости в Минске организован по примеру конгрессов Российской Гильдии Риэлторов и RE:Конгрессов «Русской Европы», которые проводились в Калининграде. Мы планируем этот опыт расширять и проводить конгрессы каждый год, приглашая партнеров из других стран, — подчеркнул Александр Мартыненко. — Все технологии, которые будут здесь озвучены, направлены на то, чтобы объединить риэлторов и застройщиков из разных стран и наладить международное сотрудничество.

— Это действительно важно, когда в нашей стране появляются такие конференции. Уверен, что гости форума вынесут отсюда не только достаточно контрактов, но и идей, чтобы развить наш экономический потенциал. А недвижимость в Беларуси при этом будет расти по всем направлениям. — рассказал Андрей Копыток.

— Ни пандемия, ни локдаун не остановили рынок, и этот конгресс тому подтверждение, — уверена Алена Мартыненко. — Рынок пошел дальше и стал активнее развиваться. События последних двух лет спровоцировали гораздо более быстрое развитие технологий. За время пандемии доля сделок, заключенных онлайн, выросла в 5 раз. В связи с этим становится очевидной открытость всего мира — на рынке недвижимости больше нет границ. И мы на платформе Realting.com планируем объединять риэлторские ассоциации со всего мира. С помощью технологий мы свяжем застройщиков и агентства недвижимости, поможем покупателям найти нужный объект в любой точке мира. И уже сейчас эта работа приносит свои плоды — нам поступают заявки на покупку объектов недвижимости со всего мира, и с каждым днем их становится все больше.

Анатолий Звездин еще раз отметил важность совместного взаимодействия риэлторов и застройщиков для достижения наилучшего результата.

— Основа нашего бизнеса — это общение. Если мы умеем правильно общаться, то достигаем результата.

«Мы берем следующую высоту и строим новый концепцию образа жизни» — Виктор Иванюк об экоквартале «РусскаЯ ЕвропА»

Руководитель проекта «РусскаЯ ЕвропА» Виктор Иванюк презентовал проект ЖК Happy City и подчеркнул, что Калининград — это лучший город для инвестиций.

— Калининград — это красивейший город в центре Европы, который я очень люблю и ценю. Именно поэтому я хочу сделать этот город особенным, а значит, здесь должны появляться только по-настоящему уникальные и продуманные проекты. Вот такие проекты и строит «АвангардИнвестПроект».

Наша строительная компания уже построила ЖК «Цветной бульвар», который не имеет аналогов в Калининграде, а теперь берем следующую высоту, и строим настоящий город в городе — ЖК Happy City. Здесь мы создаем новую концепцию образа жизни, свой собственный мир с внедрением новейших технологий и разработок. Вот только несколько примеров: самая лучшая тепло- и звукоизоляция в межквартирном пространстве в том числе за счет «плавающего» пола, смарт-планировки пространства, возможность оборудовать баню в каждой квартире, панорамный лифт в доме, приватное пространство для встреч или проведения переговоров на территории комплекса, плюс каминная зона и зона барбекю, 20 га дворовой территори без машин. К тому же, в домах нет лоджий — мы исключили их как класс. Вместо этого в каждой квартире есть терраса, а каждая кровля — эксплуатируемая.

Всего в экоквартале будет построено шесть жилых комплексов, детские сады, школы и поликлиники. Более подробно о ЖК Happy City можно прочитать здесь .

Уже с января есть возможность купить квартиру в первом ЖК, который называется «Адрес Счастья». На сегодня более трети квартир уже проданы, и сейчас стоимость «квадрата» стартует от $1530.

Оформить заявку на покупку квартиры можно здесь .

Что такое метод аукционных предпродаж новостроек?

На форуме впервые был озвучен метод аукционных предпродаж новостроек — новейшая технология финансирования проекта, когда его успешность прогнозируется еще на этапе проектирования. Суть заключается в том, что заинтересованный покупатель должен положить на личный депозитный счет в банке 10% от стоимости квартиры — это и есть проектное финансирование, которое дает гарантии банку для выдачи займа под строительство всего проекта.

Виктор Иванюк подчеркнул, что сила продаж в объединении риэлторов и застройщиков.

— Мы разработали систему поощрения, которая работает и для менеджеров застройщика, и для риэлторов. При этом мы учитываем не только агентства недвижимости целиком, но и отдельных риэлторов, если они работают индивидуально.

По нашей системе мы платим 3% от стоимости проданной квартиры — если клиента привело агентство недвижимости и 1,5% — если покупатель пришел от отдельного риэлтора.

Квартиры продаются по системе торгов. И риэлтор имеет право забронировать себе исключительное право продать квартиру в течение месяца — в том числе через специальную программу «ИРИСКА», которую мы внедрили в нашу CRM-систему.

Что такое «ИРИСКА» для риэлторов и как она работает?

«ИРИСКА» — Индивидуальная Реферальная Интерактивная Ссылка Квалифицированного Агента (агентства). Это индивидуальная ссылка каждого риэлтора, которая позволит закрепить за ним каждого отдельного покупателя. Директор компаний «Престиж», сооснователь ProTechnology Андрей Вариниченко рассказал, как это работает.

— Сегодня есть большая проблема во внедрении новейших технологий продаж на белорусском рынке недвижимости. Практика показывает, что застройщики зачастую организовывают собственные отделы продаж, практически исключая риэлторов как класс. В лучшем случае, в нашей стране с застройщиками работают 15-20 агентств, и в этом я вижу основную проблему в системе продаж новостроек, — рассказал Андрей Вариниченко. — Именно поэтому мы создали «ИРИСКУ», которая позволяет объединить застройщиков и риэлторов для достижения наилучшего результата.

Суть «ИРИСКИ» в том, что риэлтор отправляет своему клиенту реферальную ссылку и клиент таким образом регистрируется в программе продаж CRM через кабинет этого риэлтора. Далее любые передвижения клиента по объектам недвижимости будут отслеживаться в программе, и вся информация будет поступать риэлтору напрямую. Таким образом специалист рынка недвижимости полностью защищен от любых манипуляций с покупателем — больше никаких «переманиваний» или «сладких» скидок за спиной риэлтора.

Российская Гильдия Риэлторов и БелАН подписали соглашение о сотрудничестве

Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Белорусской Ассоциацией «Недвижимость» (БелАН) и Российской Гильдией Риэлторов (РГР).

Это соглашение будет служить основой для дальнейшего укрепления отношений между РГР и БелАН, обмена опытом между коллегами из России и Беларуси, увеличения числа партнёрских продаж между профессиональными участниками рынков недвижимости, совершения безопасных и выгодных сделок жителями наших стран.

— Российская Гильдия риэлторов и БелАН подписывают соглашение, по которому они могут передавать своих клиентов, обмениваться информацией, работать над совместными проектами по модели корпоративных контрактов, — рассказал Президент Российской Гильдии Риэлторов Игорь Горский.

Анатолий Звездин выделил при этом значимость партнерских продаж в работе риэлторов по всему миру:

— Я рад, что любое белорусское агентство недвижимости сможет участвовать в партнерских продажах и с Российской Федерацией с помощью платформы Realting.com.

Кроме того, белорусская компания «Партнер для всех» и группа компаний «РусскаЯ ЕвропА» подписали договор о сотрудничестве, что также стало знаковым событием для белорусского рынка недвижимости.

Команда Realting.com благодарит спонсоров, информационных партнеров, спикеров, кочей и гостей конгресса за участие в форуме. А также отдельно выражает благодарность Республиканской Конфедерации предпринимательства и лично Андрею Валерьевичу Копытку за поддержку и приветствие конгресса.

Организаторы:

Международная платформа недвижимости REALTING

Realty Pro Technology

При поддержке:

Беларусская ассоциация «Недвижимость»

Российская Гильдия Риэлторов