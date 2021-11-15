Кроваво-красная ванная комната и вензеля из гипсокартона на потолке. Эксклюзивная квартира в Минске за €144,000

В Минске выставлена на продажу квартира, дизайн которой сочетает в себе, казалось бы, несочетаемые вещи: тут и классическая мебель в самом популярном своем проявлении, и ванная комната, где стены выложены плиткой кроваво-красного цвета. Чем же еще могут удивить апартаменты в Минске за €144,163.

Апартаменты площадью 110 кв. м. расположены на втором этаже девятиэтажного дома 2010 года постройки. В квартире всего две комнаты: просторная спальня и гостиная, совмещенная с кухней. Продавец уточняет, что кухня оборудована всей необходимой техникой и мебелью, в гостиной вся мебель итальянского производства.

В целом интерьер выполнен в классическом стиле в самом популярном своем проявлении. Мебель светлых тонов вычурных форм перекликается с вензелями из гипсокартона на потолке. Похожие вензяля можно увидеть и на карнизе. Часы, как и положено, максимально массивны.

В спальне есть собственная гардеробная, куда ведут современные двери-купе. Чтобы выдержать стиль во всей квартире, здесь установлен мебельный гарнитур в классическом стиле и есть даже имитация камина

Также в квартире два санузла, один из которых не может оставить равнодушным. Дело в том, что стены здесь выложены плиткой довольно яркого красно-оранжевого цвета. Здесь же установлено джакузи и дополнительно есть водонагреватель, чтобы в период сезонного отключения воды чувствовать себя королем мира.

Что интересно, дизайн второго санузла совершенно не похож на первый. Гостевой санузел облицован плиткой песочных тонов и не вызывает такую бурю эмоций.

По словам продавца, в районе хорошо развита инфраструктура. Рядом с домом есть магазины, кафе, несколько детских садов, школ, гимназия. Несмотря на то, что дом находится на удалении от центра, доехать до него не составит труда — на общественном транспорте дорога займет около 25-30 минут. Также рядом есть несколько скверов и зеленых зон, где можно прогуляться или отдохнуть.

Продавец считает, что «квартира идеально подойдет Вам, если цените спокойствие, любите жить среди всего нового и красивого».

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