Новозеландский рынок жилья переживает серьезный кризис на рынке недвижимости. Это вызвано падением спроса на жилье и колоссальным снижением цен. Аналитикой делится Global Property Guide .

В 2022 году средние цены на жилье в Новой Зеландии упали на 18,13% (с поправкой на инфляцию) по сравнению с годом ранее. Это тем более удивительно, если учитывать, что 2021 году о падении не было и речи — тогда наблюдался рост цен на жилую недвижимость на 14,02%.

В 2023 году цены продолжают падать — в январе продажи жилья в Новой Зеландии упали на 27% в годовом исчислении (до 2 759 единиц). Это данные Института недвижимости Новой Зеландии (REINZ). На эту ситуацию влияет множество факторов: растущие процентные ставки, высокая инфляция, недавние изменений в правилах кредитования Закона о кредитных договорах и потребительском финансировании (CCCFA), а также мировая экономическая и геополитическая неопределенности.

Сильнее всего в январе 2023 года продажи упали в перечисленных регионах: Таранаки (-37,3%), Пленти (-37%), Нортленд (-36,3%), Уаикато (-32,3%), Гисборн (-31,8%). Окленд (-29,9%) и Саутленд (-29%).

Причем, сокращается не только спрос, но и предложение. В январе 2023 года новых объявлений о продаже жилья стало меньше на 16% по сравнению с предыдущим годом (их количество сократилось до 6 646 единиц). И продается жилье тоже довольно медленно: за тот же период среднее количество дней для продажи недвижимости составило 53, что на 16 дней больше по сравнению с январем 2022 года.

Ситуация с ценами на покупку и на аренду жилья в городах Новой Зеландии выглядит следующим образом (речь о квартирах с 2 спальнями в центре городов):

Окленд: стоимость покупки — $421,114; цена за аренду — $1,259/месяц.

стоимость покупки — $421,114; цена за аренду — $1,259/месяц. Веллингтон: стоимость покупки — $385,131; цена за аренду — $1,417/месяц.

стоимость покупки — $385,131; цена за аренду — $1,417/месяц. Данидин: стоимость покупки — $278,663; цена за аренду — $1,003/месяц.

стоимость покупки — $278,663; цена за аренду — $1,003/месяц. Кристчерч: стоимость покупки — $356,131; цена за аренду — $1,081/месяц.

Что касается экономики Новой Зеландии в целом, то ее успехи в 2022 году были весьма скромными: экономические показатели выросли на 2,3% в 2022 году по сравнению с 5,6%, в 2021 году. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика Новой Зеландии вырастет всего на 1,9%.

В попытке сдержать инфляцию, Резервный банк Новой Зеландии повышает официальную денежную ставку (OCR) — в феврале 2023 года было уже десятое повышение с октября 2021 года. Сейчас ставка составляет 4,75%, а это самый высокий уровень за последние 15 лет.