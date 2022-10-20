Есть такие замки, в которых будто бы живет свой собственный дух, будто один из давних жильцов навсегда поселился в этих стенах и никуда не собирается уходить. Такие здания, как правило, окружены легендами и историями о «странностях», которые регулярно там происходят. Но необъяснимое всегда притягивало людей: кто-то хотел разгадать тайну очередного духа, а кто-то — удостовериться в том, что никаких духов не существует. В любом случае, вот вам подборка таинственных замков в различных уголках мира, а есть ли там что-то потустороннее — решать вам.

Замок в Португалии за €5,000,000

Замок Sintra, Португалия $4,95 млн 1 500 м²

В Португалии есть небольшой туристический городок, окруженный холмами Серра-да-Синтра, — город Синтра. Он входит в обязательную программу туристов, прибывших в Португалию, потому что буквально пропитан историей и старинными достопримечательностями. Здесь есть все, для тех, кто верит в мистику и неразгаданные тайны: дворцы с множеством комнат (в том числе, и тайных), готические замки, особняки со скрытыми тоннелями и религиозной символикой, запутанные сады вокруг замков.

Неудивительно, что в этом городке выставлен на продажу старинный замок. За €5,000,000 продавец предлагает здание общей площадью 1,500 кв.м. В объявлении написано, что дом когда-то принадлежал Элизе Хенслер, блестящей оперной певице, которая получила титул графини Эльды, когда Фердинанд II женился на ней. В доме пять этажей, на участке есть великолепный сад, беседка, конюшни, амбары, теплицы, чайный домик и бассейн. Есть озеро с островком и мостами.

Дом был построен в 16 веке, затем в 19 веке он был перестроен. Сейчас о том, что это здание было когда-то замком, напоминают лишь колонны у входной группы, балкончики на торцевой части дома, и прекрасный сад с множеством мостиков и запутанных тропинок. Увидеть, что находится внутри дома, по фотографиям нельзя — остается лишь представлять, какие комнаты скрываются за белыми занавесками на окнах первого и второго этажа.

Продавец уточняет, что замок находится в 20 км от Лиссабона, в 10 км от Эшторила. Вокруг ни души, даже до инфраструктуры придется ехать на машине.

Замок в Австрии за €2,900,000

Замок Клагенфурт, Австрия $2,90 млн 1 400 м²

Очень живописный замок в окружении гор выставлен на продажу в Австрии. Он расположен в северной части Каринтии, недалеко от озера Милльштеттер-Зе. При этом из окон замка открываются восхитительные виды на Альпы и живописное озеро.

По словам продавца, этому замку около 1000 лет, и, разглядывая фотографии, в это охотно верится. Дом расположен на холме, чтобы как можно лучше отражать нападения завоевателей. Массивные каменные стены сложены так, что вполне могут простоять еще не одну тысячу лет, а внутренний двор надежно защищен железными воротами.

Жилая площадь замка около 1,400 кв.м. На первом этаже находится ресторан в средневековом стиле — только его фотографии дают представление о внутреннем убранстве замка. Но и даже нескольких фото достаточно, чтобы представить себе каменные стены, низкие потолки, старинные картины и холодные комнаты со старинной мебелью, свет в которые проникает лишь через небольшие оконца.

Также в замке есть терраса и балконы, откуда открывается прекрасный вид на Альпы.

Если все же думать о том, чтобы превратить этот замок в туристический центр, то важно знать, что замок находится в коммуне Милльштатт-ам-Зе всего в 1,5 км от одного из лучших полей для гольфа в Каринтии. Всего в 2,5 километрах расположено зеро Милльштеттер-Зе, где можно плавать и заниматься многочисленными водными видами спорта. До Фельдена можно доехать на автомобиле за 35 минут. Зимой горнолыжные курорты Качберг, Мольталер Глетшер и Бад Кляйнкирхайм приглашают для занятия зимними видами спорта.

Однако сам замок расположен в некотором уединении — до инфраструктуры придется ехать на машине.

Замок в Италии за €620,000

В Италии в ста километрах к северо-востоку от Рима в городе Терни выставлен на продажу самый настоящий старинный замок Подиум Морри. Это прекрасно сохранившееся средневековое здание, которое возвышается на вершине холма с видом на озеро Корбара, вдоль панорамной дороги, соединяющей Орвието с Тоди.

К замку ведет запутанная грунтовая дорога, которая заканчивается перед большим каменным асфальтированным двором. Большой газон окружает сад, а также дубовый лес, который покрывает три стороны холма. Вместе с замком продается также около 60 га земли (пахотная земля, пастбища и древесина).

Замок общей площадью 500 кв.м. имеет внушительную каменную конструкцию, большой арочный портал, интересное сводчатое каменное хранилище внутри и зал с перекрестными сводами на первом этаже. Замок построен на 4 этажах над землей (последние два находятся внутри башни), все соединены внутренней деревянной лестницей.

Главная дверь дома ведет в гостиную. По бокам расположены входные двери на большую и светлую кухню, прихожую, спальную зону (гостиная, спальня, 2 ванные комнаты, а также внешняя дверь, выходящая на террасу). Все стены в комнатах каменные — никакой дополнительной современной отделки.

Зал с высокими сводчатыми потолками и арочными окнами — это, пожалуй, самая примечательная комната всего здания. Здесь терракотовые полы, большой каменный камин и элегантная деревянная лестница, ведущая на верхний этаж. На втором этаже есть гостиная, большая спальня и ванная комната. Полы выложены плиткой, потолок деревянный.

В доме полно различных лестниц и коридоров — вот уже где не хотелось бы потеряться. Из гостиной есть лестница в комнаты, а есть еще одна — на чердак, где также расположены 3 спальни и ванная комната. При этом на чердак можно попасть сразу со двора — он имеет отдельный вход благодаря красивой каменной лестнице, которая начинается со двора и заканчивается небольшой террасой с великолепным видом на озеро и холмы.

В дополнение к главному дому, на первом этаже есть 2 независимых квартиры: однокомнатная квартира с кухней, ванной комнатой, а также двухкомнатная квартира с кухней и камином, спальней и ванной комнатой (всего 8 спален и 7 ванных комнат).

При этом на участке, помимо зон обслуживания, находятся склады, а в непосредственной близости от замка — бывшая прачечная и курятник (всего около 100 квадратных метров).

Замок в Италии за € 5,800,000

Еще один жутковатый замок выставлен на продажу в Италии . Фотографии старинных каменных комнат и мебели, будто бы не тронутой веками, немного щекочут нервы. Чего уж стоит железное колесо в конюшне, увешанное старинными подковами, и каменная лестница, ведущая в темный подвал. Справедливости ради стоит сказать, что верхние комнаты выглядят более обжитыми (но от них все равно немного жутко).

Эта историческая крепость расположена в древней части города Кьюзи — город в провинции Сиена этрусского происхождения. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, включая школы и детские сады. В нескольких километрах от центра находится хорошо обслуживаемый железнодорожный вокзал, с которого вы можете легко добраться до Флоренции, Рима и Милана. Достопримечательности, такие как Монтепульчано, Пиенца и Кортона, находятся в радиусе 50 км от города.

Данное имущество состоит из исторического дворца девятнадцатого века, древней сторожевой башни, загородного дома и соответствующего парка, который обрамляет три здания. Крепость находится в частной собственности и окружена большим парком. Недавние раскопки выявили следы городских стен этрусско-римской эпохи (первая половина III века до нашей эры).

Первый документ, который рассказывает нам о крепости Кьюзи, датируется 1085 годом. В то время замок принадлежал графу Булгаро из семьи графов Фарольфи. По словам продавца, сейчас этот замок имеет большую историческую и архитектурную ценность, а также бесценное значение для самого города Кьюзи: «Большой размер и возможность восстановления оригинальных материалов позволят подчеркнуть чрезвычайную ценность здания, независимо от типа использования, которое вы захотите сделать».

Собственность окружена частным парком около 3 гектаров, в котором растут самые различные деревья, в том числе оливковые.

В объявлении указано, что стоимость недвижимости находится за пределами классических рыночных механизмов, поскольку здесь выставлен на продажу замок, не только уникальный в своем роде, но и настоящая историческая ценность. По мнению продавца, этот комплекс требует и заслуживает полной реставрации, и потенциал собственности огромен и очень разнообразен.

