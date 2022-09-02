Цены уже не растут: все регионы Австралии переживают спад на рынке недвижимости

В Австралии несколько месяцев подряд падают цены на жилье. Прогнозируется, что эта тенденция продолжится из-за растущих процентных ставок и снижения спроса со стороны потребителей.

Экономика Австралии сейчас переживает не лучшие времена: высокая инфляция в 6,1% служит наглядным тому подтверждением. Но больше всего внимания приковано к ценам на жилье в этой стране, так как впервые за 40 лет они рекордно упали. Основная причина — резкое повышение процентных ставок. В итоге ипотеку стало брать невыгодно и люди начали спешно откладывать свой жилищный вопрос.

Первым рухнул рынок недвижимости Сиднея — цены на жилье в городе упали на 2,3%; следом идут Брисбен со снижением на 1,8%, Канберра (1,7%) и Мельбурн (1,2%). В других регионах Австралии цены в среднем упали на 1,5%.

Начиная с мая резервный банк Австралии (РБА) поднял процентные ставки на 175 базисных пунктов. Ожидается, что для сдерживания инфляции их продолжат повышать и текущий показатель в 1,85% может вырасти до 4,0% к середине следующего года. Следовательно, жилье будет продаваться медленнее, а цены под этим давлением будут понижаться.