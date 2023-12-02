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Жильё в Австралии

Брисбен
3
Квинсленд
3
4 объекта найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Мельбурн, Австралия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К #MALVERNCOLLECTIVE Поднявшись над фирменными зданиями наследия и воротами…
€1,70 млн
в месяц
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Брисбен, Австралия
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Брисбен, Австралия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 18/21
Жизнь менее обычная Ruby Ruby - коллекция роскошных резиденций, предлагающих непревзойденну…
€1,24 млн
в месяц
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Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Брисбен, Австралия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Брисбен, Австралия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Этаж 19/20
Погрузитесь в захватывающие дух виды, изысканный дизайн и непревзойденную элегантность. Обши…
€3,21 млн
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Брисбен, Австралия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Брисбен, Австралия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 10/20
Жизнь менее обычная Ruby Ruby - коллекция роскошных резиденций, предлагающих непревзойденну…
€513,193
в месяц
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