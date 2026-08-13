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Жилье в Австралии

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1 объект найдено
Студия в Warracknabeal, Австралия
Студия
Warracknabeal, Австралия
Площадь 35 м²
Проект предлагает 25 бутик-студий, расположенных в самом сердце исторического центра Лимассо…
$271,714
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Параметры недвижимости в Австралии

Недорогая
Элитная

Австралия — это наиболее удаленный от Европы континент, но в экономическом плане разрыв минимальный. Мощная горнодобывающая и перерабатывающая промышленность сделала Австралию 14-й экономикой мира. Это создает отличную базу для развития рынка недвижимости, так как прибывающим специалистам нужно где-то жить. Если инвестор захочет купить недвижимость в Австралии, то будет приятно удивлен доходностью от аренды, особенно в крупных городах. 

Особенности покупки жилья в Австралии

Покупать жилье для жизни лучше вне крупных городов, так как там в основном находится жилье в Австралии для иммигрантов. Особенно этим грешат Сидней и Мельбурн — спрос со стороны приезжих повысил цены на 20–30% выше среднего по стране, но с другой стороны возросли и требования к объектам со стороны потенциальных жильцов. Возможно именно благодаря этому, оба города входят в топ-10 самых комфортных городов мира.

Местные жители также толерантно относятся к иностранцам, которые хотят купить жилье в Австралии, но отношение одно, а законодательство — другое. При покупке недвижимости иностранцам нужно учитывать, что нерезиденты могут свободно приобретать только новостройки, объекты на стадии строительства и земельные участки под строительство нового жилья.

Иностранцам требуется получить разрешения от Foreign Investment Review Board (FIRB), процесс получения которого занимает 30–90 дней и стоит 14,100–88,000 AUD ($9047–56,468). Это, прямо скажем, недешево, но зато нет необходимости иметь гражданство или вид на жительство — достаточно визы.

Доступ ко вторичному рынку возможен только в виде исключения, в основном для временных резидентов. Специальное разрешение для покупки объектов на «вторичке» также оформляется через Foreign Investment Review Board (FIRB).

Стоимость недвижимости в Австралии

Стоимость жилья в Австралии сильно зависит от местоположения объекта. Например, западные части страны заселены слабо, и жилье там не пользуется значительным спросом. То же самое касается и недвижимости в глубине континента. Более дорогие и популярные варианты находятся на восточном и северном побережье: первые из-за близости к столице, а вторые — из-за близости к странам Океании. 

Средние цены на недвижимость Австралии:

Тип недвижимости Средняя цена (AUD/м²)

Средняя цена (USD/м²)

Примечания
Квартиры в новостройках 7000–20,000 4494–12,840 Популярны в Сиднее и Мельбурне
Таунхаусы 6000–10,000 3852–6420 Двухэтажные дома с небольшим дворо
Виллы 8000–15,000 5136–9630 Объекты премиум и люкс-класса, расположенные на побережье

В целом стоимость недвижимости в Австралии показывает стабильный рост. Только за 2024 год в среднем по стране недвижимость выросла на 6,5%. Самые высокие цифры показал остров Тасмания, также принадлежащий Австралии. Там рост составил 12% за год. 

Где лучше всего купить недвижимость в Австралии

Традиционно популярнейшим городом Австралии является его столица Сидней. В нем сконцентрирована деловая и финансовая жизнь страны, плюс он находится близко к Западному побережью, а значит рабочую жизнь можно совмещать с отдыхом на берегу океана.

Другие популярные города:

  • Мельбурн. Второй по величине город с ценами 8000–20,000 AUD/м² ($5136–12840). Популярен среди студентов и молодых профессионалов благодаря университетам и технологическим хабам. Подходит для покупки квартир и таунхаусов.
  • Брисбен. Город с умеренными ценами в 6000–12,000 AUD/м² ($3852–7704) и спокойным образом жизни. Спрос на новостройки растет благодаря тому, что сюда начали приезжать те, кому не по карману Сидней.
  • Голд-Кост. Курортный город на побережье с ценами 7000–15 000 AUD/м² ($4494–9630). Идеален для покупки вилл и квартир для сдачи туристам. Доходность от аренды достигает 5–6% годовых.

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Часто задаваемые вопросы о недвижимости Австралии

Есть ли возможность приобретения жилья в Австралии дистанционно?

Да, купить объект можно, не въезжая в страну. Достаточно оформить доверенность на своего представителя или поручить оформление сделки надежной риэлторской фирме, которая будет представлять ваши интересы.

Могут ли иностранные лица купить жилье в Австралии?

Гражданам других стран разрешается приобретать только один объект на вторичном рынке. На первичном рынке можно покупать неограниченное количество квартир и домов.

Какая установлена стоимость жилья в Австралии?

Расценки на кв. метр колеблются от 2500 до 10 000 евро. По максимальной стоимости ведется продажа недвижимости в Австралии в двух локациях - Канберре и Мельбурне. Минимальные цены установлены в Олбери и Дарвине.

Какие преимущества можно получить, если купить недвижимость в Австралии?

Страна отличается хорошей экологией, высокими зарплатами, качественной медициной. Ликвидное жилье здесь всегда пользуется спросом у арендаторов и покупателей.

Какие австралийские города лучше всего подходят для проживания?

Для переезда на ПМЖ стоит рассмотреть Мельбурн и Сидней. В этих городах много возможностей для трудоустройства и приятного времяпрепровождения.
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