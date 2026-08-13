Австралия — это наиболее удаленный от Европы континент, но в экономическом плане разрыв минимальный. Мощная горнодобывающая и перерабатывающая промышленность сделала Австралию 14-й экономикой мира. Это создает отличную базу для развития рынка недвижимости, так как прибывающим специалистам нужно где-то жить. Если инвестор захочет купить недвижимость в Австралии, то будет приятно удивлен доходностью от аренды, особенно в крупных городах.

Особенности покупки жилья в Австралии

Покупать жилье для жизни лучше вне крупных городов, так как там в основном находится жилье в Австралии для иммигрантов. Особенно этим грешат Сидней и Мельбурн — спрос со стороны приезжих повысил цены на 20–30% выше среднего по стране, но с другой стороны возросли и требования к объектам со стороны потенциальных жильцов. Возможно именно благодаря этому, оба города входят в топ-10 самых комфортных городов мира.

Местные жители также толерантно относятся к иностранцам, которые хотят купить жилье в Австралии, но отношение одно, а законодательство — другое. При покупке недвижимости иностранцам нужно учитывать, что нерезиденты могут свободно приобретать только новостройки, объекты на стадии строительства и земельные участки под строительство нового жилья.

Иностранцам требуется получить разрешения от Foreign Investment Review Board (FIRB), процесс получения которого занимает 30–90 дней и стоит 14,100–88,000 AUD ($9047–56,468). Это, прямо скажем, недешево, но зато нет необходимости иметь гражданство или вид на жительство — достаточно визы.

Доступ ко вторичному рынку возможен только в виде исключения, в основном для временных резидентов. Специальное разрешение для покупки объектов на «вторичке» также оформляется через Foreign Investment Review Board (FIRB).

Стоимость недвижимости в Австралии

Стоимость жилья в Австралии сильно зависит от местоположения объекта. Например, западные части страны заселены слабо, и жилье там не пользуется значительным спросом. То же самое касается и недвижимости в глубине континента. Более дорогие и популярные варианты находятся на восточном и северном побережье: первые из-за близости к столице, а вторые — из-за близости к странам Океании.

Средние цены на недвижимость Австралии:

Тип недвижимости Средняя цена (AUD/м²) Средняя цена (USD/м²) Примечания Квартиры в новостройках 7000–20,000 4494–12,840 Популярны в Сиднее и Мельбурне Таунхаусы 6000–10,000 3852–6420 Двухэтажные дома с небольшим дворо Виллы 8000–15,000 5136–9630 Объекты премиум и люкс-класса, расположенные на побережье

В целом стоимость недвижимости в Австралии показывает стабильный рост. Только за 2024 год в среднем по стране недвижимость выросла на 6,5%. Самые высокие цифры показал остров Тасмания, также принадлежащий Австралии. Там рост составил 12% за год.

Где лучше всего купить недвижимость в Австралии

Традиционно популярнейшим городом Австралии является его столица Сидней. В нем сконцентрирована деловая и финансовая жизнь страны, плюс он находится близко к Западному побережью, а значит рабочую жизнь можно совмещать с отдыхом на берегу океана.

Другие популярные города: