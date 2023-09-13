Американцы скупают недвижимость Шотландии. Их интересуют замки, поместья и дома с полями для гольфа

Интерес к шотландской недвижимости среди американцев набирает обороты . Особенно популярны замки с богатой историей. По данным риелторской компании Savills, доля сделок, заключенных американцами, выросла с 1% в 2019 году до 4% сегодня. Этот рост связан с несколькими ключевыми факторами.

Изменение курса фунта стерлингов сыграло важную роль в стимулировании интереса американцев к недвижимости Шотландии. В прошлом году курс фунта упал до исторического минимума по отношению к доллару США. Несмотря на восстановление курса валюты, интерес американцев к местной недвижимости остается высоким.

Эдинбург, с его уникальным средневековым центром и богатой культурной жизнью, особенно привлекателен для покупателей из США. Многие из них ищут исторические дома или жилье для постоянного проживания в этом городе. Эксперты называют район Нового города главной точкой притяжения. Этот район славится своими домами в стиле георгианской эпохи и находится к северу от Принцес-стрит.

Интерес американцев к Шотландии также объясняется их любовью к гольфу. Страна является родиной этой популярной игры и славится известными полями, такими как St Andrews и Gleneagles. Некоторые американцы, уже являясь членами известных гольф-клубов в Шотландии, приобретают здесь недвижимость, чтобы играть в гольф более регулярно.

Согласно данным компании Knight Frank, продажи домов стоимостью выше 1 миллиона фунтов стерлингов не снижаются с начала пандемии. Этому способствует богатое сочетание городских удобств Эдинбурга и доступность к природным зонам, таким как Холируд-парк и Артурс-Сит.

Средняя цена дома стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов и выше увеличилась на 32,6% с марта 2020 года по июнь 2023 года. Однако в последнее время цены в Эдинбурге немного снизились (на 1,1% в годовом исчислении), что связано с ростом ставок по ипотеке.

На данный момент один из самых дорогих объектов в Шотландии — дом в Эдинбурге с восемью спальнями и обширным ландшафтным участком, выставленный на продажу за 6 миллионов фунтов стерлингов (более 7,5 млн. долларов США).