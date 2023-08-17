Продавцы элитного жилья в Лондоне вынуждены прибегать к скидкам, чтобы поддержать продажи. Давайте посмотрим, какие факторы способствуют снижению цен на элитное жилье в Лондоне и как это влияет на рынок.

Важным сдвигом на рынке столицы Великобритании стало увеличение числа кейсов, когда продавцы снижали цены на недвижимость стоимостью более 5 млн. фунтов стерлингов. Согласно отчету LonRes, за последний год количество таких сделок почти удвоилось по сравнению с предыдущим периодом. Это указывает на то, что продавцы готовы идти на уступки, чтобы привлечь покупателей.

Таким образом, миллионы британских домов в этом году подешевели на фоне кризиса стоимости жизни, сложившейся ситуации с ипотечным кредитованием и экономической неопределённостью. Дорогостоящие кредиты оказались болезненным ударом для состоятельных покупателей, что заставило многих из них задуматься о своих финансовых решениях. Тем не менее, благодаря тому, что лондонский рынок элитного жилья в меньшей степени зависит от долгов, самые дорогие дома всё равно продаются лучше, чем более дешевые.

По словам аналитиков, ситуация на рынке элитного жилья в Лондоне может измениться в ближайшие месяцы. Они считают, что при условии улучшения экономической ситуации и снижении стоимости кредитов, рынок может начать восстанавливаться. В случае же сохранения волатильности, давление на цены и объем сделок может продолжиться.