Когда речь заходит о замке, перед глазами предстает картинка из сказки: множество башен с острыми шпилями, красивые окна в готическом стиле и прекрасные подъездные аллеи, где обязательно ездят кареты и стоят лакеи в ливреях. Сложно представить, что такой объект недвижимости существует в современном мире — кажется, что если и не какая-нибудь война, то время уж наверняка разрушило любую сказку. Но оказалось, что это не так — самый настоящий замок выставлен на продажу на платформе Realting.com за €13,500,000.

Совсем недавно мы писали про замок во Франции, который продается за €2,500,000. Интересно, что в этой же местности — Charente Maritime — продается еще один замок, совсем не похожий на предыдущий.

Замок в готическом стиле расположен недалеко от р. Сиена, до Парижа можно легко добраться на собственном авто — дорога займет около получаса. Международный аэропорт Шарль де Голля находится примерно в 20 минутах езды. Получается, что замок расположен в центре довольно оживленной местности. При этом замок имеет собственный парк площадью 18 га, что очень кстати с учетом плотности застройки неподалеку.





Редкий памятник архитектуры в готическом стиле имеет общую площадь 3500 кв. м: 1500 кв. м. в основном здании, плюс 2000 кв. м. в дополнительных постройках. В замке есть бассейн со СПА и множество комнат для отдыха и релакса. Всего в замке сейчас 40 жилых комнат, а значит, он отлично подходит для организации современного отеля.

По словам продавца, объект отлично подходит для инвесторов — уже сейчас готов проект отеля на 90 номеров, и при желании замок может стать туристическим центром.

Этот замок вызывает восхищение и ужас одновременно. Именно в таких замках снимаются фильмы ужасов, где по коридорам бродят привидения и духи бывших хозяев. С другой стороны, это по-настоящему уникальный объект архитектуры, который сумел сохранить свой характер несмотря ни на что.