Отель или дом для жизни? Во Франции продается самый настоящий готический замок за €13,500,000
Когда речь заходит о замке, перед глазами предстает картинка из сказки: множество башен с острыми шпилями, красивые окна в готическом стиле и прекрасные подъездные аллеи, где обязательно ездят кареты и стоят лакеи в ливреях. Сложно представить, что такой объект недвижимости существует в современном мире — кажется, что если и не какая-нибудь война, то время уж наверняка разрушило любую сказку. Но оказалось, что это не так — самый настоящий замок выставлен на продажу на платформе Realting.com за €13,500,000.
Совсем недавно мы про замок во Франции, который продается за €2,500,000. Интересно, что в этой же местности — Charente Maritime — продается еще один замок, совсем не похожий на предыдущий.
Замок в готическом стиле расположен недалеко от р. Сиена, до Парижа можно легко добраться на собственном авто — дорога займет около получаса. Международный аэропорт Шарль де Голля находится примерно в 20 минутах езды. Получается, что замок расположен в центре довольно оживленной местности. При этом замок имеет собственный парк площадью 18 га, что очень кстати с учетом плотности застройки неподалеку.
Редкий памятник архитектуры в готическом стиле имеет общую площадь 3500 кв. м: 1500 кв. м. в основном здании, плюс 2000 кв. м. в дополнительных постройках. В замке есть бассейн со СПА и множество комнат для отдыха и релакса. Всего в замке сейчас 40 жилых комнат, а значит, он отлично подходит для организации современного отеля.
По словам продавца, объект отлично подходит для инвесторов — уже сейчас готов проект отеля на 90 номеров, и при желании замок может стать туристическим центром.
Этот замок вызывает восхищение и ужас одновременно. Именно в таких замках снимаются фильмы ужасов, где по коридорам бродят привидения и духи бывших хозяев. С другой стороны, это по-настоящему уникальный объект архитектуры, который сумел сохранить свой характер несмотря ни на что.
Автор
Опыт работы в сфере журналистики - более 18 лет. С 2005 по 2010 годы училась в университете им. Фр.Скорины на факультете филологии, получив специальность "Преподаватель русского языка и литературы, языковед". С 2005 года работала сначала ведущей на радиостанции, а затем корреспондентом выездной службы новостей ТРК "Гомель". С 2011 по 2012 годы работала журналистом на платформе Hata.by. С 2012 по 2021 годы работала журналистом на платформе Realt.by. Здесь же впоследствие работала редактором и ведущей youtube-канала компании. С 2021 по 2023 год - главный редактор платформы Realting.com.