Для тех, кто устал от современных апартаментов. Во Франции за €2,500,000 продается красивейший старинный замок

В современном мире сложно представить, каково это было — жить в красивом замке, устраивать приемы для званых гостей и прогуливаться по собственным залам, порой не зная точное их количество. Однако если хочется побывать или пожить в таком замке из сказки — то можно поехать во Францию, где за € 2,500,000 продается дом удивительной красоты.

Во Франции в области Charente Maritime выставлен на продажу самый настоящий замок XIX века. Он выглядит как замок из сказки: красивая подъездная аллея, множество башен и широкая парадная лестница. Этот дом определенно хочется рассматривать.

По словам продавца, замок расположен в 2 минутах езды от одной из средневековых деревень, которая считается одной из самых красивых деревень во Франции. Здесь же жители замка смогут найти все, что может понадобится для жизни: множество самых разных магазинчиков, точек бытового обслуживания.

Жилая площадь замка — 540 кв. м. На трех этажах расположены 14 комнат, плюс есть подвал, который порадует любителей виноделия. При том, что это старинный замок, здесь умело вплетены все необходимые элементы современной жизни: оборудованная по последнему слову техники кухня с камином и кладовой, великолепная прихожая с красивой лестницей, сразу две гостиные и столовая, красивейшая терраса с отличным видом на южную сторону и кабинет с отдельным кабинетом. При этом все комнаты мебированы. Отдельного внимания заслуживает крытый подъезд, который придает замку особое очарование.

На верхнем этаже замка расположены 7 спален, в некоторых из них есть собственная ванная комната. Также на этаже есть две общие ванные комнаты и три отдельных туалета.

Идиллическую картину дополняет прекрасный парк площадью более 5 га с продуманным ландшафтным дизайном. На территории участка есть несколько хозпостроек и сарай с уже отреставрированной крышей.

Если собственнику дома захочется снова окунуться в современный мир, то до крупных городов Франции можно добраться примерно за полтора часа. Замок расположен примерно в 45 минутах езды от вокзала, в двух часах от Бордо и Парижа.

