Замок, которому всего 11 лет. В Турции за €2,500,000 продается необычная вилла

Недвижимость в Турции бывает абсолютно разной: тут и колоритные национальные дома, и небольшие европейские квартиры, и просторные апартаменты со стильным ремонтом. Но есть такие дома, которые сразу привлекают внимание. Вот, например, замок, который продается за €2,500,000. Что же в нем еще необычного?

Замок 3 спальни Турция, Турция € 2,500,000 4 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2

Когда слышишь слово «замок», то невольно представляешь огромное каменное здание с башнями и надежными укреплениями, толстыми каменными стенами и длинными коридорами, большим количеством комнат и холодными темными лестницами. Все это абсолютно не соответствует замку, который выставлен на продажу в Турции.

Здесь выставлена на продажу вилла, которая, судя по всему, была отреставрирована 11 лет назад, и, по словам продавца, является предметом исторического наследия. Рядом с виллой находится историческая церковь времен сельджуков 13-го века. Вокруг дома разбит красивейший зеленый сад с множеством деревьев, на территории участка есть также складское помещение.

Дом стоит на участке общей площадью 850 кв.м, общая площадь виллы 350 кв.м. Благодаря расположению виллы , из окон открывается отличный вид на гавань Алании. Дом стоит на возвышенности, со всех сторон окружен деревьям — здесь определенно есть, где уединиться.

Первый этаж включает: просторная гостиная с высокими окнами, из которых открывается отличный вид, большая кухня со специальным дизайном, гостевой туалет, дополнительная комната, которая может быть использована для различных целей. Чтобы поддержать концепцию замка, пол в гостиной выложен гранитом

В спальной зоне все полы, потолки и окна выполнены из кедрового дерева. Всего же в доме 3 спальни, 2 ванные комнаты и мини-кухня. При этом в одной из спален есть историческая цистерна.

Дизайн дома максимально сдержан и лаконичен — при оформлении использовалось большое количество дерева и натуральных материалов. В спальне есть камин. Из гостиной с большим панорамным остеклением есть выход на террасу.

Вилла имеет собственную парковку, установлены внутренние и внешние камеры видеонаблюдения. Также есть садовник, который ухаживает за садом.