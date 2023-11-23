Куда поехать зимовать любителям тепла и экзотики? 5 отличных направлений
Хотите просыпаться под шум прибоя или звуки джунглей зимой? Если у вас есть желание и возможность работать удаленно, то самое время уехать на зимовку. Собирайтесь с мыслями, а мы пока подробно расскажем вам о 5 экзотичных направлениях, куда вы можете уехать на зимовку уже в этом году.
Выбор стран для зимовки довольно обширен. Мы уже писали о , а сегодня расскажем, где еще можно продлить лето — только на этот раз обратимся к более экзотичным направлениям. Выбрав для зимовки одно из направлений нашего обзора, вы замените пуховики и зимние сапоги на сланцы и шорты, погрузитесь в другую культуру и образ жизни, а также познакомитесь с единомышленниками.
Мы выбрали пять любопытных направлений для зимовки — Египет, Индия (Гоа), Вьетнам, Панама, Маврикий — и готовы рассказать вам о каждом из них, раскладывая по полочкам самые важные моменты: нужна ли виза, какая там погода зимой, когда лучше приезжать на зимовку, плюсы и минусы зимовки, советы, стоимость жизни в месяц (аренда, коммуналка, продукты, транспорт).
Египет
Египет — это страна, большая часть территории которой находится в долине Нила в Северной Африке. Однако поскольку она также граничит со Средиземным морем на севере, ее называют и средиземноморской страной тоже. Для зимовки древнейшая в мире цивилизация подходит идеально, так как климат в это время года здесь вполне комфортный (в отличие от изнуряюще жаркого лета).
Популярные места для зимовки
Курорты и пляжи Красного моря: например, Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Хургада или Марса-эль-Алам.
Нужна ли виза?
Жители большинства стран могут получить визу на 30 дней по прилету в страну, или оформить ее . Стоимость — порядка 25 долларов. Чтобы остаться подольше, нужно будет продлить визу в миграционной службе.
Погода зимой
Зимой дневная температура в Египте остается умеренной и составляет в среднем около +20-22 °C. Дни при этом солнечные и приятные, а дождь в южном Египте — почти мифическое существо, и случается крайне редко. Ночи зачастую прохладнее, с ветрами, температура опускается до +10 °C или ниже.
Когда лучше приезжать на зимовку?
Комфортный сезон для зимовки — с ноября по март. Из них самые теплые с точки зрения пляжного отдыха — ноябрь, конец февраля и март.
Плюсы зимовки
- Жилье и еда обойдутся дешевле, чем в странах Южной Азии.
- Лазурные воды и великолепные пляжи с мягким белым песком.
- Курорты Красного моря считаются одними из лучших в мире мест для дайвинга, виндсерфинга и кайтсерфинга.
- Возможность наслаждаться достопримечательностями Египта в тишине и без толпы туристов.
- Идеальное время для круиза по Нилу, а также для некоторых экстремальных приключений: будь то каякинг из Асуана в Луксор, скалолазание в Дахабе, катание на мотоцикле по бездорожью в пустыне, или походы по Синаю.
- Зимняя уличная еда. В это время на местных улицах жарят сладкий картофель и кукурузу в початках, а также горячие напитки, такие как «сахлаб» (теплый напиток на основе молока), «хоммос эль шам» (пряный напиток на основе томатов с примесью нута) и кофе по-турецки.
Минусы зимовки
- Прохладные вечера.
- Сухой климат — нужно будет взять с собой увлажняющие средства и кондиционеры для волос.
- Пляжи обычно платные.
- Воду для питья и готовки нужно покупать, из-под крана пить нельзя.
Советы
- Оформите страховку, так как бесплатно в местных поликлиниках вас лечить не будут.
- Уточните, где можно менять деньги рядом с отелем или квартирой; есть ли банкоматы и какую комиссию они берут (иногда комиссии очень большие, до 10%).
- Не оплачивайте мелкие покупки с основной карты: лучше иметь при себе немного наличных.
- Продумайте, что из вещей взять с собой, а что купить на месте. Майки, шорты и лёгкие платья можно не брать — стоит взять хорошую обувь, несколько тёплых свитеров для вечера и качественные солнцезащитные очки.
- Уточните стоимость интернета и его скорость. Если предложенная скорость вас не устроит, придется проводить новые линии за свой счёт.
- Возьмите из дома все необходимые для работы гаджеты. Также стоит купить переходники для углублённых розеток, так как в Египте в основном евророзетки.
- Уточните заранее, где можно покупать привычные для вас продукты: в Египте может быть трудно найти цельное молоко, обычный чёрный хлеб, некоторые виды круп и т.д.
- Ознакомьтесь со стоимостью поездок внутри страны, чтобы отстаивать свои права в случае сильного завышения цен местными таксистами.
Стоимость жизни (в месяц)
Жилье. Аренда квартиры с одной спальней в центре города — $150, не в центре — $100.
Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $25, плюс интернет (около $10).
Продукты. Несколько примеров: яйца (12 шт.) — €1.52; вода (1,5 литра) — €0.22; апельсины (1 кг.) — €0.18.
Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — $11,33, поездка на такси обойдется минимум в $0.32.
Дороже всего жить в Каире.
Индия, Гоа
Гоа — самый маленький из 29 штатов Индии: с севера на юг он простирается на 105 километров, а с запада на восток максимум на 65 км. Сегодня это главный индийский курорт и излюбленное место для зимовки.
Популярные места для зимовки
Северная и Южная часть Гоа сильно отличаются друг от друга, хотя официально подобного территориального деления в этом штате нет.
Север Гоа — тусовочный, свободолюбивый и творческий. Особенности этой части штата — шумные пляжные вечеринки, много туристов и многолюдные рынки. А еще жить здесь гораздо бюджетнее.
Юг Гоа подойдет тем, кто, напротив, ищет спокойствия и комфорта: здесь гораздо меньше туристов и громких вечеринок, а среди отдыхающих больше людей с достатком, семей с детьми и пенсионеров. Однако цены на все заметно выше, чем на севере.
Нужна ли виза?
Можно оформить (e-visa) на 30 дней. Оформлять ее нужно минимум за 4 дня до даты поездки. Лететь в Индию можно будет, распечатав документ, который придет вам на почту.
Если у вас есть официальное приглашение от индийской компании, можно оформить электронную бизнес-визу — с ней можно пребывать в стране полгода в течение 1 года. Также подготовить такую визу можно с помощью визового центра.
Отметим, что однократно пребывать в стране разрешено не более 90 суток.
Погода зимой
Зима в Гоа комфортная, а жара в этот период не изнуряющая: днем температура составляет около 32 °C, ночью — в районе 20 °C. Вода прогревается до 26 °C.
Когда лучше приезжать на зимовку?
Сезон в Гоа длится с ноября по апрель, но жара начинается уже в середине марта. Стоит учитывать, что на новогодние праздники цены вырастают. Хорошие цены и комфортная погода держатся в период с середины по конец декабря и после 11 января.
Плюсы зимовки
- Бесплатные пляжи, красивые виды.
- Теплый Индийский океан, что идеально подходит для купания и дайвинга. Также среди развлечений — катание на водных лыжах или водном скутере; а для экстремалов — серфинг, экскурсии по джунглям и прыжки с парашютом.
- Много достопримечательностей: красивые храмы и португальские форты, заповедники, водопад Дудхсагар, Старый Гоа, архитектура Панаджи.
- Разнообразие. Арендовав байк, в Гоа можно каждый день посещать новый пляж, и у каждого будет своя изюминка.
- Йога, духовные практики, спа-центры, аюрведическая медицина — здесь всегда к вашим услугам.
- Можно сняться в массовке в индийском фильме или сериале (шутинг) — за это вам еще и заплатят.
- Местная кухня, знаменитая своими специями и приправами. Среди блюд, которые стоит попробовать — плов «бириани», лепешки «паратха», десерт «бурфи» и т.д.
Минусы зимовки
- Для обмена на рупии нужны наличные доллары. Обменять доллары на рупии по наиболее выгодному курсу можно в обменниках или в ювелирной лавке.
- В декабре-январе вечера прохладные и ветреные, поэтому стоит захватить немного весенне-осенней одежды.
- Wi-Fi есть не везде, поэтому для работы многие покупают местные сим-карты.
- Обязательно нужна мед.страховка, пить можно только воду из бутылок.
- Без байка — не обойтись. Арендовать скутер или мотоцикл можно в многочисленных пунктах проката.
Советы
- В Гоа вам очень пригодится умение торговаться, особенно на местных рынках и в частных лавках: для индусов это норма, и они могут запросто торговаться с вами по 15-20 минут.
- Не помешает иметь при себе различные медикаменты: индийская кухня без сомнений вкусная, но зачастую очень пряная и острая. Также желательно не покупать готовые блюда у уличных торговцев.
- Язык общения английский, но использовать лучше самую примитивную его форму.
- Если останавливаетесь на Северной стороне, то стоит заглянуть на местные вечеринки — слава о них выходит далеко за пределы Индии. Кстати, именно Гоа считается родиной «транса» в музыке.
Стоимость жизни (в месяц)
Жилье. Аренда квартиры с одной спальней в центре города — $265, не в центре — $200. Также можно снять бунгало, комнату в гестхаусах и целые дома.
Жилье можно искать на онлайн-сервисах, но рекомендуется делать это сразу на месте. Лучше всего заранее забронировать номер в гестхаусе на пару дней, и за это время насмотреть себе жилье на длительный срок уже лично.
Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $25, плюс интернет (около $7,45).
Продукты. Несколько примеров: минералка (0.5 л.) — $0.2, молоко (1 литр) стоит $0.9, яйца — $0.88, недорогой обед на одного — $3.
Транспорт. Аренда байка — от $3 в сутки, поездка на такси — $1.20.
Вьетнам
Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии, вытянувшись yзкoй пoлocoй cyши c ceвepa нa юг пoлyocтpoвa Индoкитaй. Больше 80% территории страны занимают горы, а леса покрывают порядка 30%. Bcя вocтoчнaя чacть страны oмывaeтcя мopями.
Популярные места для зимовки
Обычно для зимовок рассматривают именно кypopтныe гopoдa, так как в мeгaпoлиcах шyмнo и гpязнoвaтo. Востребованные в плане зимовок регионы — Нячанг, Дананг, Кондао, Фукуок, Фантхьет, Муйне.
Нужна ли виза?
Для поездки до 15 дней виза не нужна. Чтобы «зимовать» в стране подольше, можно оформить визу по , в аэропорту или в посольстве Вьетнама.
Погода зимой
Погода зависит от региона: еcли бpaть цeнтpaльный Bьeтнaм, c дeкaбpя пo фeвpaль температура здесь держится на уровне +22-25 °C. Море в это время теплое, однако волны порой нecпoкoйныe, и пepиoдичecки бывают дoжди.
Когда лучше приезжать на зимовку?
Caмыe пoпyляpныe мecяцы для зимoвки вo Bьeтнaмe — c дeкaбpя пo aпpeль. В это время авиабилеты обойдутся в 2-3 раза дороже, пoэтoмy пpилeтaть лyчшe пepeд нaчaлoм ceзoнa или мeждy его пикaми. A o пoкyпкe билeтoв стоит пoзaбoтитьcя в aвгycтe-ceнтябpe.
Плюсы зимовки
- Южно-Китайское море, богатое красивыми видами и фауной. Также это отличное место для снорклинга и дайвинга.
- Много интepecныx гopoдoв, кpacивыx бyддийcкиx xpaмoв, жемчужная ферма, центры нетрадиционной медицины и спа.
- Из Bьeтнaмa лeгкo и быcтpo мoжнo пoпacть в coceдниe Лaoc, Kaмбoджy и Taилaнд.
- Рай для фанатов морепродуктов.
Минусы зимовки
- Отели и услуги зимой дорогие по сравнению с Индией или Египтом
- Везде довольно грязно, особенно за пределами гостиниц.
- Странные сочетания в еде. Вьетнамцы очень любят сладкое, поэтому могут добавить сгущенку в томатный сок, например. Также нет культуры употребления овощей и салатов.
Советы
- Берите с собой доллары: на вьетнамские донги сможете их обменять в любом банке, отеле или уличной лавке. Кроме наличных, желательно иметь еще нecкoлькo бaнкoвcкиx кapт.
- Стоит оформить pacшиpeннyю cтpaxoвкy, ocoбeннo ecли y вac ecть xpoничecкиe зaбoлeвaния.
- Во Вьетнаме есть нюанс со столами: их либо нет вообще, либо они сделаны для людей очень маленького роста. Поэтому для работы можно купить недорогой садовый столик под рост 170 см.
- Интернет в домах везде разный и не всегда достаточно быстрый. Если что, SIM-карты с 3G во Вьетнаме продаются на каждом углу.
- Фотографировать военные объекты категорически запрещено, поэтому не рискуйте.
- Не пейте воду из-под крана и коктейли со льдом в дешевых кафе, а также будьте осторожны с местным алкоголем.
Стоимость жизни (в месяц)
Жилье. Аренда квартиры с одной спальней в центре города — $360, не в центре — $230.
Во Вьетнаме есть два типа жилья: либо условно «вьетнамский» стиль (что-то вроде полуквартиры со спальней, гостиной и минимальной кухней), либо европейский гестхаус.
Haличиe кoндициoнepa влияeт нa cтoимocть apeнды — без него будет дешевле. Bьeтнaмцы caми чacтo oбxoдятcя бeз нeгo — просто днями пpoвeтpивают кoмнaты.
Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $65, плюс интернет (около $10).
Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит $1.40, куриное филе (1 кг) — $3.53, яйца $1.65; свежие креветки стоят от 8 долларов за килограмм, одна устрица — чуть меньше доллара.
Транспорт. Аренда байка — $60-85 в месяц, общественный транспорт (абонемент на месяц) — $8.26, поездка на такси обойдется минимум в $0.62.
Панама
Панама — теплая тропическая страна в Центральной Америке. Здесь находится канал протяженностью 77 км, который соединяет Тихий океан с Атлантическим. Помимо канала, Панама также известна своими красивыми пейзажами и богатой культурой. Официальный язык — испанский, но среди местных жителей широко распространен английский.
Популярные места для зимовки
Если вас привлекают большие города, то отличным местом станет Панама-Сити: здесь вас ждут свежие морепродукты, тропические коктейли и вид на Мексиканский залив; лучшие пляжи с белым песком сосредоточились на курорте Плайя-Бланка, южном побережье Панамы; также популярны такие места, как Плайя Коронадо, Сан-Карлос, Бокете, Педаси.
Нужна ли виза?
На срок до 180 дней виза не нужна, по прилету ставят штамп.
Погода зимой
В низинах Панамы круглый год тропический климат, в высокогорьях — умеренный. По погодным условиям год делится на два сезона: дождливый и сухой. Сухой сезон продолжается с декабря по апрель. В это время температура воздуха днем доходит до +32 °C, комфортно купаться и в Карибском море, и в океане.
Плюсы зимовки
- Панама — одна из самых безопасных стран в Латинской Америке.
- Длинная береговая линия, множество пляжей.
- В стране много интересного: гольф, водные виды спорта, казино, пляжные курорты, спортивная рыбалка, подводное плавание, наблюдение за сказочными птицами, туры в тропические леса, рафтинг.
- В Панаме кипит ночная жизнь, поэтому у вас будет возможность насладиться знойной панамской музыкой.
- Очень хорошая транспортная система. На такси, автобусах или небольших самолетах довольно легко добраться до большинства мест. Дороги вокруг Панамы тоже в отличном состоянии.
- Доступная качественная система здравоохранения. Больницы и клиники удобно расположены по всей стране. Большинство врачей имеют международную подготовку и говорят по-английски.
Минусы зимовки
- Найти краткосрочное жилье может быть непросто, так как страна все еще довольно плохо приспособлена к зимнему туризму.
- Высокая влажность в сочетании с жарой может переноситься довольно сложно.
- В районе столицы Панамы грязные пляжи и океан.
- Довольно дорого жить по сравнению с Азией.
- Сложно без испанского, так как этот язык здесь встречается повсеместно.
Советы
- Бронировать рейсы в Центральную Америку и обратно оптимальнее всего за 80 дней до даты вылета.
- Учитывайте, что чем дальше вы едете от Панама-Сити или Дэвида, тем меньше хороших возможностей для шоппинга и других удобств.
- Дешевле всего исследовать Панаму на автобусах. В отдаленные же районы страны (Сан-Блас, Жемчужные острова и т.д.) можно быстро добраться внутренними авиарейсами.
Стоимость жизни (в месяц)
Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — $820, не в центре — $520.
Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $100, плюс интернет (около $47).
Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит $1.53, куриное филе (1 кг) — $6.26, яйца $2.31.
Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — $25, поездка такси обойдется минимум в $2.
Маврикий
Маврикий — это небольшой (75 км в длину и 48 км в ширину) остров в западной части Индийского океана, к востоку от Мадагаскара. Маврикий получил независимость в 1968 году — до этого эта территория была французской и британской колонией. Сегодня остров представляет собой любопытную смесь местного колорита и европейских традиций. Государственными языками являются английский и французский, но все местные разговаривают на креоле (это диалект французского).
Популярные места для зимовки
В зависимости от предпочтений: север острова выбирают те, кто хочет спрятаться от волн и ветра; юг — поклонники серфинга и кайтсерфинга.
Нужна ли виза?
Если приезжаете в Маврикий на срок до 60 дней, виза не понадобится. На более продолжительное время сделать визу нужно — , и это бесплатно.
Когда лучше приезжать на зимовку?
Лучшее время для поездки — с ноября по май: на острове комфортная погода и почти нет осадков. Температура воды и воздуха в этот период примерно +28 °C.
Плюсы зимовки
- Потрясающая природа, климат, и чистые пляжи со светлым песком.
- Одна из самых безопасных стран для путешествий: смертельно ядовитых насекомых на острове нет, уровень преступности низкий.
- Есть что посмотреть: национальный парк, водопады, Ботанический сад Памплемус, семицветные пески, озера в кратерах потухших вулканов, чайные плантации, мыс Гри-Гри и т.д.
- Wi-Fi работает хорошо в туристических местах.
- Комфорт и атмосфера полного умиротворения.
Минусы зимовки
- Один из самых дорогих курортов.
- Долгий перелет. С пересадкой в Дубае перелет составит минимум 14-16 часов.
- Самостоятельному путешественнику сложнее, так как сервис рассчитан на туристов по путевкам.
- С детьми лучше не ехать: нет детских площадок, пляжи не оборудованы для отдыха с детьми.
- Магазины работают до 17 часов, а в выходные многие и вовсе закрываются.
- Отсутствие привычной пешеходной инфраструктуры и общественного транспорта. Без машины добраться куда-то очень сложно. Общественный транспорт существует, но ходит нерегулярно и не везде.
Советы
- Поменяйте деньги на местные рупии — удобнее всего это сделать прямо в аэропорту. Менять лучше доллары или евро. В любом магазине можно расплатиться картой, но наличные точно пригодятся: по крайней мере, на пляже и на рынках.
- Передвигайтесь по острову на автомобиле — это самый оптимальный вариант. Арендовать машину можно прямо в аэропорту, либо же можно передвигаться на такси. Передвигаться на автобусах не стоит: добраться куда-то без пересадок едва ли получится, а еще, в здешних автобусах нет кондиционеров.
- Купите зонт. С ним пляжный отдых станет более мобильным, так как местное солнце не щадит никого.
Стоимость жизни (в месяц)
Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — $440, не в центре — $300.
Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $56, плюс интернет (около $31).
Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит $1.05, куриное филе (1 кг) — $5.42, яйца $2.15.
Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — $22, поездка в такси обойдется минимум в $3.40.