Хотите просыпаться под шум прибоя или звуки джунглей зимой? Если у вас есть желание и возможность работать удаленно, то самое время уехать на зимовку. Собирайтесь с мыслями, а мы пока подробно расскажем вам о 5 экзотичных направлениях, куда вы можете уехать на зимовку уже в этом году.

Выбор стран для зимовки довольно обширен. Мы уже писали о странах на юге Европы для бюджетной зимовки , а сегодня расскажем, где еще можно продлить лето — только на этот раз обратимся к более экзотичным направлениям. Выбрав для зимовки одно из направлений нашего обзора, вы замените пуховики и зимние сапоги на сланцы и шорты, погрузитесь в другую культуру и образ жизни, а также познакомитесь с единомышленниками.

Мы выбрали пять любопытных направлений для зимовки — Египет, Индия (Гоа), Вьетнам, Панама, Маврикий — и готовы рассказать вам о каждом из них, раскладывая по полочкам самые важные моменты: нужна ли виза, какая там погода зимой, когда лучше приезжать на зимовку, плюсы и минусы зимовки, советы, стоимость жизни в месяц (аренда, коммуналка, продукты, транспорт).

Египет

Египет — это страна, большая часть территории которой находится в долине Нила в Северной Африке. Однако поскольку она также граничит со Средиземным морем на севере, ее называют и средиземноморской страной тоже. Для зимовки древнейшая в мире цивилизация подходит идеально, так как климат в это время года здесь вполне комфортный (в отличие от изнуряюще жаркого лета).

Популярные места для зимовки

Курорты и пляжи Красного моря: например, Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Хургада или Марса-эль-Алам.

Нужна ли виза?

Жители большинства стран могут получить визу на 30 дней по прилету в страну, или оформить ее онлайн . Стоимость — порядка 25 долларов. Чтобы остаться подольше, нужно будет продлить визу в миграционной службе.

Погода зимой

Зимой дневная температура в Египте остается умеренной и составляет в среднем около +20-22 °C. Дни при этом солнечные и приятные, а дождь в южном Египте — почти мифическое существо, и случается крайне редко. Ночи зачастую прохладнее, с ветрами, температура опускается до +10 °C или ниже.

Когда лучше приезжать на зимовку?

Комфортный сезон для зимовки — с ноября по март. Из них самые теплые с точки зрения пляжного отдыха — ноябрь, конец февраля и март.

Плюсы зимовки

Жилье и еда обойдутся дешевле, чем в странах Южной Азии.

Лазурные воды и великолепные пляжи с мягким белым песком.

Курорты Красного моря считаются одними из лучших в мире мест для дайвинга, виндсерфинга и кайтсерфинга.

Возможность наслаждаться достопримечательностями Египта в тишине и без толпы туристов.

Идеальное время для круиза по Нилу, а также для некоторых экстремальных приключений: будь то каякинг из Асуана в Луксор, скалолазание в Дахабе, катание на мотоцикле по бездорожью в пустыне, или походы по Синаю.

Зимняя уличная еда. В это время на местных улицах жарят сладкий картофель и кукурузу в початках, а также горячие напитки, такие как «сахлаб» (теплый напиток на основе молока), «хоммос эль шам» (пряный напиток на основе томатов с примесью нута) и кофе по-турецки.

Минусы зимовки

Прохладные вечера.

Сухой климат — нужно будет взять с собой увлажняющие средства и кондиционеры для волос.

Пляжи обычно платные.

Воду для питья и готовки нужно покупать, из-под крана пить нельзя.

Советы

Оформите страховку, так как бесплатно в местных поликлиниках вас лечить не будут.

Уточните, где можно менять деньги рядом с отелем или квартирой; есть ли банкоматы и какую комиссию они берут (иногда комиссии очень большие, до 10%).

Не оплачивайте мелкие покупки с основной карты: лучше иметь при себе немного наличных.

Продумайте, что из вещей взять с собой, а что купить на месте. Майки, шорты и лёгкие платья можно не брать — стоит взять хорошую обувь, несколько тёплых свитеров для вечера и качественные солнцезащитные очки.

Уточните стоимость интернета и его скорость. Если предложенная скорость вас не устроит, придется проводить новые линии за свой счёт.

Возьмите из дома все необходимые для работы гаджеты. Также стоит купить переходники для углублённых розеток, так как в Египте в основном евророзетки.

Уточните заранее, где можно покупать привычные для вас продукты: в Египте может быть трудно найти цельное молоко, обычный чёрный хлеб, некоторые виды круп и т.д.

Ознакомьтесь со стоимостью поездок внутри страны, чтобы отстаивать свои права в случае сильного завышения цен местными таксистами.

Стоимость жизни (в месяц)

Жилье. Аренда квартиры с одной спальней в центре города — $150, не в центре — $100.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $25, плюс интернет (около $10).

Продукты. Несколько примеров: яйца (12 шт.) — €1.52; вода (1,5 литра) — €0.22; апельсины (1 кг.) — €0.18.

Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — $11,33, поездка на такси обойдется минимум в $0.32.

Дороже всего жить в Каире.

Индия, Гоа

Гоа — самый маленький из 29 штатов Индии: с севера на юг он простирается на 105 километров, а с запада на восток максимум на 65 км. Сегодня это главный индийский курорт и излюбленное место для зимовки.

Популярные места для зимовки

Северная и Южная часть Гоа сильно отличаются друг от друга, хотя официально подобного территориального деления в этом штате нет.

Север Гоа — тусовочный, свободолюбивый и творческий. Особенности этой части штата — шумные пляжные вечеринки, много туристов и многолюдные рынки. А еще жить здесь гораздо бюджетнее.

Юг Гоа подойдет тем, кто, напротив, ищет спокойствия и комфорта: здесь гораздо меньше туристов и громких вечеринок, а среди отдыхающих больше людей с достатком, семей с детьми и пенсионеров. Однако цены на все заметно выше, чем на севере.

Нужна ли виза?

Можно оформить электронную визу (e-visa) на 30 дней. Оформлять ее нужно минимум за 4 дня до даты поездки. Лететь в Индию можно будет, распечатав документ, который придет вам на почту.

Если у вас есть официальное приглашение от индийской компании, можно оформить электронную бизнес-визу — с ней можно пребывать в стране полгода в течение 1 года. Также подготовить такую визу можно с помощью визового центра.

Отметим, что однократно пребывать в стране разрешено не более 90 суток.

Погода зимой

Зима в Гоа комфортная, а жара в этот период не изнуряющая: днем температура составляет около 32 °C, ночью — в районе 20 °C. Вода прогревается до 26 °C.

Когда лучше приезжать на зимовку?

Сезон в Гоа длится с ноября по апрель, но жара начинается уже в середине марта. Стоит учитывать, что на новогодние праздники цены вырастают. Хорошие цены и комфортная погода держатся в период с середины по конец декабря и после 11 января.

Плюсы зимовки

Бесплатные пляжи, красивые виды.

Теплый Индийский океан, что идеально подходит для купания и дайвинга. Также среди развлечений — катание на водных лыжах или водном скутере; а для экстремалов — серфинг, экскурсии по джунглям и прыжки с парашютом.

Много достопримечательностей: красивые храмы и португальские форты, заповедники, водопад Дудхсагар, Старый Гоа, архитектура Панаджи.

Разнообразие. Арендовав байк, в Гоа можно каждый день посещать новый пляж, и у каждого будет своя изюминка.

Йога, духовные практики, спа-центры, аюрведическая медицина — здесь всегда к вашим услугам.

Можно сняться в массовке в индийском фильме или сериале (шутинг) — за это вам еще и заплатят.

Местная кухня, знаменитая своими специями и приправами. Среди блюд, которые стоит попробовать — плов «бириани», лепешки «паратха», десерт «бурфи» и т.д.

Минусы зимовки

Для обмена на рупии нужны наличные доллары. Обменять доллары на рупии по наиболее выгодному курсу можно в обменниках или в ювелирной лавке.

В декабре-январе вечера прохладные и ветреные, поэтому стоит захватить немного весенне-осенней одежды.

Wi-Fi есть не везде, поэтому для работы многие покупают местные сим-карты.

Обязательно нужна мед.страховка, пить можно только воду из бутылок.

Без байка — не обойтись. Арендовать скутер или мотоцикл можно в многочисленных пунктах проката.

Советы

В Гоа вам очень пригодится умение торговаться, особенно на местных рынках и в частных лавках: для индусов это норма, и они могут запросто торговаться с вами по 15-20 минут.

Не помешает иметь при себе различные медикаменты: индийская кухня без сомнений вкусная, но зачастую очень пряная и острая. Также желательно не покупать готовые блюда у уличных торговцев.

Язык общения английский, но использовать лучше самую примитивную его форму.

Если останавливаетесь на Северной стороне, то стоит заглянуть на местные вечеринки — слава о них выходит далеко за пределы Индии. Кстати, именно Гоа считается родиной «транса» в музыке.

Стоимость жизни (в месяц)

Жилье. Аренда квартиры с одной спальней в центре города — $265, не в центре — $200. Также можно снять бунгало, комнату в гестхаусах и целые дома.

Жилье можно искать на онлайн-сервисах, но рекомендуется делать это сразу на месте. Лучше всего заранее забронировать номер в гестхаусе на пару дней, и за это время насмотреть себе жилье на длительный срок уже лично.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $25, плюс интернет (около $7,45).

Продукты. Несколько примеров: минералка (0.5 л.) — $0.2, молоко (1 литр) стоит $0.9, яйца — $0.88, недорогой обед на одного — $3.

Транспорт. Аренда байка — от $3 в сутки, поездка на такси — $1.20.

Вьетнам

Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии, вытянувшись yзкoй пoлocoй cyши c ceвepa нa юг пoлyocтpoвa Индoкитaй. Больше 80% территории страны занимают горы, а леса покрывают порядка 30%. Bcя вocтoчнaя чacть страны oмывaeтcя мopями.

Популярные места для зимовки

Обычно для зимовок рассматривают именно кypopтныe гopoдa, так как в мeгaпoлиcах шyмнo и гpязнoвaтo. Востребованные в плане зимовок регионы — Нячанг, Дананг, Кондао, Фукуок, Фантхьет, Муйне.

Нужна ли виза?

Для поездки до 15 дней виза не нужна. Чтобы «зимовать» в стране подольше, можно оформить визу по онлайн-заявке , в аэропорту или в посольстве Вьетнама.

Погода зимой

Погода зависит от региона: еcли бpaть цeнтpaльный Bьeтнaм, c дeкaбpя пo фeвpaль температура здесь держится на уровне +22-25 °C. Море в это время теплое, однако волны порой нecпoкoйныe, и пepиoдичecки бывают дoжди.

Когда лучше приезжать на зимовку?

Caмыe пoпyляpныe мecяцы для зимoвки вo Bьeтнaмe — c дeкaбpя пo aпpeль. В это время авиабилеты обойдутся в 2-3 раза дороже, пoэтoмy пpилeтaть лyчшe пepeд нaчaлoм ceзoнa или мeждy его пикaми. A o пoкyпкe билeтoв стоит пoзaбoтитьcя в aвгycтe-ceнтябpe.

Плюсы зимовки

Южно-Китайское море, богатое красивыми видами и фауной. Также это отличное место для снорклинга и дайвинга.

Много интepecныx гopoдoв, кpacивыx бyддийcкиx xpaмoв, жемчужная ферма, центры нетрадиционной медицины и спа.

Из Bьeтнaмa лeгкo и быcтpo мoжнo пoпacть в coceдниe Лaoc, Kaмбoджy и Taилaнд.

Рай для фанатов морепродуктов.

Минусы зимовки

Отели и услуги зимой дорогие по сравнению с Индией или Египтом

Везде довольно грязно, особенно за пределами гостиниц.

Странные сочетания в еде. Вьетнамцы очень любят сладкое, поэтому могут добавить сгущенку в томатный сок, например. Также нет культуры употребления овощей и салатов.

Советы

Берите с собой доллары: на вьетнамские донги сможете их обменять в любом банке, отеле или уличной лавке. Кроме наличных, желательно иметь еще нecкoлькo бaнкoвcкиx кapт.

Стоит оформить pacшиpeннyю cтpaxoвкy, ocoбeннo ecли y вac ecть xpoничecкиe зaбoлeвaния.

Во Вьетнаме есть нюанс со столами: их либо нет вообще, либо они сделаны для людей очень маленького роста. Поэтому для работы можно купить недорогой садовый столик под рост 170 см.

Интернет в домах везде разный и не всегда достаточно быстрый. Если что, SIM-карты с 3G во Вьетнаме продаются на каждом углу.

Фотографировать военные объекты категорически запрещено, поэтому не рискуйте.

Не пейте воду из-под крана и коктейли со льдом в дешевых кафе, а также будьте осторожны с местным алкоголем.

Стоимость жизни (в месяц)

Жилье. Аренда квартиры с одной спальней в центре города — $360, не в центре — $230.

Во Вьетнаме есть два типа жилья: либо условно «вьетнамский» стиль (что-то вроде полуквартиры со спальней, гостиной и минимальной кухней), либо европейский гестхаус.

Haличиe кoндициoнepa влияeт нa cтoимocть apeнды — без него будет дешевле. Bьeтнaмцы caми чacтo oбxoдятcя бeз нeгo — просто днями пpoвeтpивают кoмнaты.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $65, плюс интернет (около $10).

Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит $1.40, куриное филе (1 кг) — $3.53, яйца $1.65; свежие креветки стоят от 8 долларов за килограмм, одна устрица — чуть меньше доллара.

Транспорт. Аренда байка — $60-85 в месяц, общественный транспорт (абонемент на месяц) — $8.26, поездка на такси обойдется минимум в $0.62.

Панама

Панама — теплая тропическая страна в Центральной Америке. Здесь находится канал протяженностью 77 км, который соединяет Тихий океан с Атлантическим. Помимо канала, Панама также известна своими красивыми пейзажами и богатой культурой. Официальный язык — испанский, но среди местных жителей широко распространен английский.

Популярные места для зимовки

Если вас привлекают большие города, то отличным местом станет Панама-Сити: здесь вас ждут свежие морепродукты, тропические коктейли и вид на Мексиканский залив; лучшие пляжи с белым песком сосредоточились на курорте Плайя-Бланка, южном побережье Панамы; также популярны такие места, как Плайя Коронадо, Сан-Карлос, Бокете, Педаси.

Нужна ли виза?

На срок до 180 дней виза не нужна, по прилету ставят штамп.

Погода зимой

В низинах Панамы круглый год тропический климат, в высокогорьях — умеренный. По погодным условиям год делится на два сезона: дождливый и сухой. Сухой сезон продолжается с декабря по апрель. В это время температура воздуха днем доходит до +32 °C, комфортно купаться и в Карибском море, и в океане.

Плюсы зимовки

Панама — одна из самых безопасных стран в Латинской Америке.

Длинная береговая линия, множество пляжей.

В стране много интересного: гольф, водные виды спорта, казино, пляжные курорты, спортивная рыбалка, подводное плавание, наблюдение за сказочными птицами, туры в тропические леса, рафтинг.

В Панаме кипит ночная жизнь, поэтому у вас будет возможность насладиться знойной панамской музыкой.

Очень хорошая транспортная система. На такси, автобусах или небольших самолетах довольно легко добраться до большинства мест. Дороги вокруг Панамы тоже в отличном состоянии.

Доступная качественная система здравоохранения. Больницы и клиники удобно расположены по всей стране. Большинство врачей имеют международную подготовку и говорят по-английски.

Минусы зимовки

Найти краткосрочное жилье может быть непросто, так как страна все еще довольно плохо приспособлена к зимнему туризму.

Высокая влажность в сочетании с жарой может переноситься довольно сложно.

В районе столицы Панамы грязные пляжи и океан.

Довольно дорого жить по сравнению с Азией.

Сложно без испанского, так как этот язык здесь встречается повсеместно.

Советы

Бронировать рейсы в Центральную Америку и обратно оптимальнее всего за 80 дней до даты вылета.

Учитывайте, что чем дальше вы едете от Панама-Сити или Дэвида, тем меньше хороших возможностей для шоппинга и других удобств.

Дешевле всего исследовать Панаму на автобусах. В отдаленные же районы страны (Сан-Блас, Жемчужные острова и т.д.) можно быстро добраться внутренними авиарейсами.

Стоимость жизни (в месяц)

Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — $820, не в центре — $520.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $100, плюс интернет (около $47).

Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит $1.53, куриное филе (1 кг) — $6.26, яйца $2.31.

Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — $25, поездка такси обойдется минимум в $2.

Маврикий

Маврикий — это небольшой (75 км в длину и 48 км в ширину) остров в западной части Индийского океана, к востоку от Мадагаскара. Маврикий получил независимость в 1968 году — до этого эта территория была французской и британской колонией. Сегодня остров представляет собой любопытную смесь местного колорита и европейских традиций. Государственными языками являются английский и французский, но все местные разговаривают на креоле (это диалект французского).

Популярные места для зимовки

В зависимости от предпочтений: север острова выбирают те, кто хочет спрятаться от волн и ветра; юг — поклонники серфинга и кайтсерфинга.

Нужна ли виза?

Если приезжаете в Маврикий на срок до 60 дней, виза не понадобится. На более продолжительное время сделать визу нужно — оформить ее можно онлайн , и это бесплатно.

Когда лучше приезжать на зимовку?

Лучшее время для поездки — с ноября по май: на острове комфортная погода и почти нет осадков. Температура воды и воздуха в этот период примерно +28 °C.

Плюсы зимовки

Потрясающая природа, климат, и чистые пляжи со светлым песком.

Одна из самых безопасных стран для путешествий: смертельно ядовитых насекомых на острове нет, уровень преступности низкий.

Есть что посмотреть: национальный парк, водопады, Ботанический сад Памплемус, семицветные пески, озера в кратерах потухших вулканов, чайные плантации, мыс Гри-Гри и т.д.

Wi-Fi работает хорошо в туристических местах.

Комфорт и атмосфера полного умиротворения.

Минусы зимовки

Один из самых дорогих курортов.

Долгий перелет. С пересадкой в Дубае перелет составит минимум 14-16 часов.

Самостоятельному путешественнику сложнее, так как сервис рассчитан на туристов по путевкам.

С детьми лучше не ехать: нет детских площадок, пляжи не оборудованы для отдыха с детьми.

Магазины работают до 17 часов, а в выходные многие и вовсе закрываются.

Отсутствие привычной пешеходной инфраструктуры и общественного транспорта. Без машины добраться куда-то очень сложно. Общественный транспорт существует, но ходит нерегулярно и не везде.

Советы

Поменяйте деньги на местные рупии — удобнее всего это сделать прямо в аэропорту. Менять лучше доллары или евро. В любом магазине можно расплатиться картой, но наличные точно пригодятся: по крайней мере, на пляже и на рынках.

Передвигайтесь по острову на автомобиле — это самый оптимальный вариант. Арендовать машину можно прямо в аэропорту, либо же можно передвигаться на такси. Передвигаться на автобусах не стоит: добраться куда-то без пересадок едва ли получится, а еще, в здешних автобусах нет кондиционеров.

Купите зонт. С ним пляжный отдых станет более мобильным, так как местное солнце не щадит никого.

Стоимость жизни (в месяц)

Аренда. Квартира с одной спальней в центре города — $440, не в центре — $300.

Коммунальные платежи. Основные услуги (электричество, отопление, вода, мусор) в среднем обойдутся в $56, плюс интернет (около $31).

Продукты. Несколько примеров: молоко (1 литр) стоит $1.05, куриное филе (1 кг) — $5.42, яйца $2.15.

Транспорт. Общественный транспорт (абонемент на месяц) — $22, поездка в такси обойдется минимум в $3.40.