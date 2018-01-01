Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 432,063
1 / 5
О комплексе
Резиденция располагает бассейнами, парной и сауной, парковкой, беговыми дорожками, детскими площадками, зонами для занятий йогой, спортивными площадками, зоной барбекю.
Окончание строительства - январь 2024 года.Расположение и объекты поблизости
- Школа - 7 минут
- Торговый центр - 2 минуты
- Больница - 2 минуты
- Дубай Марина - 10 минут
- Пальма Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
Оставить заявку
Похожие комплексы
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Другие комплексы