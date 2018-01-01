Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Сдача в: -2025

Апартаменты Sobha SeaHaven в гавани Дубая ( Dubai Marina ) - это современный комплекс с несколькими зданиями, включающий роскошные апартаменты Sobha Realty и архитектурный шедевр.

Расположенный в самом сердце Дубая, вы сможете полюбоваться великолепным видом на любимые достопримечательности города - знаменитую Пальму Джумейра, потрясающую гавань Дубая и горизонт Дубай Марина, выдающийся Айн Дубай и царственный Бурдж Аль Араб.

Sobha SeaHaven - это захватывающее направление на море, равноудаленное от двух международных аэропортов и в двух шагах от самых заветных достопримечательностей Дубая. На всех этажах – жители будут иметь доступ к видам на океан с трех сторон, с другой стороны, с видом на канал, включая четкие виды на всемирно известную Пальмовую Джумейру. С учетом пульсирующего морского пейзажа Дубая и Айн-Дубая, Sobha SeaHaven находится в своем классе.

В квартирах SeaHaven жизнь другая. Время движется не от часа к часу, а от настроения к моменту. Вы живете по потокам, планируете приливы и следуете за Солнцем.