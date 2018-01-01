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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 432,063
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, парной и сауной, парковкой, беговыми дорожками, детскими площадками, зонами для занятий йогой, спортивными площадками, зоной барбекю.

Окончание строительства - январь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 7 минут
  • Торговый центр - 2 минуты
  • Больница - 2 минуты
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Emerald с бассейнами и детскими площадками рядом с Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 432,063
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Другие комплексы
Жилой комплекс Sobha Seahaven
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2025
Застройщик: Sobha Developers

Апартаменты Sobha SeaHaven в гавани Дубая ( Dubai Marina ) - это современный комплекс с несколькими зданиями, включающий роскошные апартаменты Sobha Realty и архитектурный шедевр.

Расположенный в самом сердце Дубая, вы сможете полюбоваться великолепным видом на любимые достопримечательности города - знаменитую Пальму Джумейра, потрясающую гавань Дубая и горизонт Дубай Марина, выдающийся Айн Дубай и царственный Бурдж Аль Араб.

Sobha SeaHaven - это захватывающее направление на море, равноудаленное от двух международных аэропортов и в двух шагах от самых заветных достопримечательностей Дубая. На всех этажах – жители будут иметь доступ к видам на океан с трех сторон, с другой стороны, с видом на канал, включая четкие виды на всемирно известную Пальмовую Джумейру. С учетом пульсирующего морского пейзажа Дубая и Айн-Дубая, Sobha SeaHaven находится в своем классе.

В квартирах SeaHaven жизнь другая. Время движется не от часа к часу, а от настроения к моменту. Вы живете по потокам, планируете приливы и следуете за Солнцем.
Жилой комплекс Высотная резиденция Cloud Tower с бассейнами и спортивными площадками в центре города, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Предлагаются меблированные апартаменты с балконами и живописным видом на город.

Резиденция располагает баскетбольной площадкой и теннисным кортом, бассейнами, сауной и парной, детской площадкой, тренажерным залом, зоной барбекю.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Дубая.

  • Джумейра Бич - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
Многоквартирный жилой дом Studio | Canal Heights | Business Bay
Дубай, ОАЭ
Сдача в: -2026
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам квартиру-студию, расположенную в Business Bay, известную как Canal Heights от Damac

Основные моменты;

  • Загружен с удобствами и услугами
  • Доступ к ленивому виду и пляжу
  • Пешеходные дорожки и набережная
  • Роскошные апартаменты с эксклюзивным дизайном и декором
  • Блестящий вид на горизонт и каналы, не выходя из дома

Удобства и фасилиты;

  • Studio
  • 1 ванна
  • без мебели
  • BUA 446 Sqft
  • Балкон / Терраса
  • Лобби, Лифт и Зона ожидания
  • Приемная зона
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Зеленое окружение
  • Медицинский центр
  • Детская игровая площадка
  • Ресторан и Кафе
  • Столовая и розничная торговля
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Район барбекю
  • Досуг и парковые зоны
  • Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
  • Спа и Сауна
  • Общественный зал
  • больница
  • Спортивный корт
  • Йога и Медитация
  • Фитнес-центр

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284

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