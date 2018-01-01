Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс представляет собой две башни в самом центре Дубая, расположенные между небоскребом Бурдж-Халифа и водным каналом Dubai Water Canal.

В здании есть апартаменты с различными планировками: студии, стандартные квартиры с 1-4 спальнями, пентхаусы, лофт-апартаменты, таунхаусы, с площадью от 47 м2.

Цены: от $272 257 (AED 999 999)

Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от магазинов, образовательных учреждений, больниц, а также некоторых достопримечательностей: