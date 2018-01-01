Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 438,050
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О комплексе
Жилой комплекс представляет собой две башни в самом центре Дубая, расположенные между небоскребом Бурдж-Халифа и водным каналом Dubai Water Canal.
В здании есть апартаменты с различными планировками: студии, стандартные квартиры с 1-4 спальнями, пентхаусы, лофт-апартаменты, таунхаусы, с площадью от 47 м2.
Цены: от $272 257 (AED 999 999)Расположение и объекты поблизости
Находится недалеко от магазинов, образовательных учреждений, больниц, а также некоторых достопримечательностей:
- Бульвар Sheikh Mohammed Bin Rashid - 2 км
- Район Downtown Dubai - 2 км
- Небоскреб Бурдж-Халифа - 3 км
- Dubai Opera - 4 км
- Канал Dubai Water - 8 км
- Аэропорт Dxb Int - 15 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Агент продавца
Лицензия: 1058348
Языки общения: English, Русский
ОАЭ, Dubai
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