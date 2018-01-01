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Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 438,050
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Жилой комплекс Апартаменты The Sterling рядом с водным каналом и центром города, с видом на небоскреб Бурдж-Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Жилой комплекс представляет собой две башни в самом центре Дубая, расположенные между небоскребом Бурдж-Халифа и водным каналом Dubai Water Canal.

В здании есть апартаменты с различными планировками: студии, стандартные квартиры с 1-4 спальнями, пентхаусы, лофт-апартаменты, таунхаусы, с площадью от 47 м2.

Цены: от $272 257 (AED 999 999)

Расположение и объекты поблизости

Находится недалеко от магазинов, образовательных учреждений, больниц, а также некоторых достопримечательностей:

  • Бульвар Sheikh Mohammed Bin Rashid - 2 км
  • Район Downtown Dubai - 2 км
  • Небоскреб Бурдж-Халифа - 3 км
  • Dubai Opera - 4 км
  • Канал Dubai Water - 8 км
  • Аэропорт Dxb Int - 15 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Дубай, ОАЭ
от € 438,050
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Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном экологически числом районе, рядом с пляжем, школой, торговыми центрами, полем для гольфа.

  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Mall of Emirates - 24 минуты
  • Автодром - 12 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Пальма Джумейра - 15 минут
  • Дубай Молл - 31 км
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Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в зеленом районе, между Даунтаун Дубай и Дубай Марина.

  • Даунтаун Дубай - 15 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
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К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Преимущества
  • Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.
  • Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.
  • При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.
Расположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.

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