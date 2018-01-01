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Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на большой парк в комплексе Lime Gardens, недалеко от деловых и туристических районов в Dubai Hills Estate, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 697,800
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Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на большой парк в комплексе Lime Gardens, недалеко от деловых и туристических районов в Dubai Hills Estate, ОАЭ
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О комплексе

Жилой комплекс рядом с большим зеленым парком, в нескольких минутах езды от городских достопримечательностей. В здании есть апартаменты с 1-3 спальнями и двухуровневые таунхаусы с 1-2 спальнями.

Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, бассейны для взрослых и детей, оздоровительный центр, образовательные учреждения, 2 торговых помещения на первом этаже, ландшафтные зоны отдыха на открытом воздухе.

Преимущества

Проект включает: 1) большой парк с различными площадками: детские площадки, зоны отдыха, площадки для баскетбола, волейбола и скейтборда, беговые дорожки, тренажерный зал на открытом воздухе, место для прогулок с собаками; 2) торговый центр, в котором есть 650+ магазинов и ресторанов, аттракцион с американскими горками, мероприятия и развлечения для всей семьи; 3) гольф-клуб на фоне Бурдж-Халифа и Downtown Dubai, с возможностью обучения.

Удобный план оплаты:

  • 1-й взнос - 10% стоимости
  • 2-й взнос -10%
  • 3-й взнос -10%
  • 10% строительства, готовности объекта -10%
  • 20% готовности объекта -10%
  • 40% готовности объекта -10%
  • 60% готовности объекта- 10%
  • 80% готовности объекта - 10%
  • Сдача объекта - 20%
Расположение и объекты поблизости

Благодаря легкому доступу к дороге Al Khail Road, проект находится всего в нескольких минутах езды от центра Дубая и других деловых, торговых и туристических районов города. Близость к линии метро Etihad Rail позволит быстро и легко добраться до аэропортов и других достопримечательностей.

  • 20 минут до аэропорта Дубай
  • 15 минут до района Дубай Марина
  • 25 минут до аэропорта Аль Мактум
  • 12 минут до центра Дубая
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на большой парк в комплексе Lime Gardens, недалеко от деловых и туристических районов в Dubai Hills Estate, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 697,800
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Другие комплексы
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Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 1 квартиру, расположенную в JVC, известную как Levanto от ORO 24.

План оплаты;

- при бронировании - 20%

- январь 2023 г. - октябрь 2025 г. - 1% х 34 месяца

- ноябрь 2023 г. - 2% X 1 месяц

- декабрь 2025 года по июль 2029 года - 1% X 44 месяца 

 

Удобства и удобства;

- 1 спальня

- 2 ванны

- без мебели 

- БУА; 665 кв 

- Порошок ром

- Зона магазина 

- Балкон / Терраса 

- затонувшее сиденье

- Бассейн

- Кабанас 

- Кинотеатр 

- Детская игровая площадка

- Зал для вечеринок

- Лифт, Лобби и Зона ожидания

- Приемная зона

- Центр здравоохранения

- Сквош 

- джакузи 

- Шахматная зона

- Мультимедийная игровая зона

- Боулинг 

- Billairds 

- Joggin, Running & Cycling track 

- Крытая зона для гольфа

- Бизнес-центр и библиотека 

- Настольный теннис 

- Супермаркет и Торговая зона

- Столовая и розничная торговля

- Ресторан и Кафе

- Школа и Институт 

- Фитнес-центр 

- Зона йоги и медитации 

 

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Жилой комплекс Pearl рядом с магазинами, гольф-клубом и станцией метро, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Жилой комплекс с видом на потрясающий горизонт Дубая, в окружении зелени, рядом с самыми популярными развлекательными и торговыми центрами города. Состоит из студий, квартир с 1-2 спальнями, балконами и кондиционерами.

В комплексе также есть сауна и розничные магазины.

План оплаты: 40/60

  • 3% - бронь
  • 7% + 4% DLD + 1408$ - в течение 14 дней
  • 10% - в течение 30 дней с даты брони
  • 10% - в течение 120 дней с даты брони
  • 10% - в течение 180 дней с даты брони
  • 60% - при сдаче.
Расположение и объекты поблизости

В непосредственной близости от всех основных удобств:

  • Легко добраться до станции метро
  • Рядом с зоной JAFZA
  • Рядом с Dubai Marina и ТЦ Ibn Battuta
  • Рядом с гольф-клубом Jumeirah Golf Estates
  • 20-30 минут езды до аэропортов.
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками.

Окончание строительства - сентябрь 2027 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Дубай Молл - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 16 минут
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