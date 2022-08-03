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Жилой комплекс «Променад»

Минск, Беларусь
от € 64,762
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Жилой комплекс &laquo;Променад&raquo;
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О комплексе

ЖК «Променад» - там, где хочется жить!

Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки!

Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.

При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр).

Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика.

Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости.

При покупке квартиры в рассрочку:

  • На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.
  • До октября 2024г. — увеличение стоимости на 20 долл. за 1 м2.

Преимущества:

  • Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море).
  • Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.
  • Развитая транспортная инфраструктура.
  • 15 минут до центра города.
  • Низкая плотность застройки.
  • В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками.
  • Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.
  • Грамотно расположенные места для парковки.
  • Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон.
  • Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами.
  • Просторные лифты производителя Orona.
  • Наличие технического этажа.
Интерактивный каталог
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.9 – 48.7
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 63.7 – 83.5
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 82.6 – 92.6
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 106.8 – 108.9
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 46.6
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
Инфраструктура рядом
Детский сад 500 м
Магазин 300 м
Остановка транспорта 250 м
Школа 500 м
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Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
от € 64,762
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Преимущества наших домов

Мы применяем только последние технологии строительства

  • Кирпичные стены;
  • Утепление 140мм;
  • Трехкамерные стеклопакеты;
  • Застекленные лоджии;
  • Металлическая дверь;
  • Регуляторы тепла;
  • Улучшенная штукатурка;
  • Стяжка под ламинат
Жилой квартал Minsk World Квартал Happy Planet
Минск, Беларусь
Сдача в: 2023
Застройщик: ООО «Бир Бай»

Квартал Happy Planet создаётся для тех, кто давно мечтал жить, глядя из панорамных окон квартир на зелень парка с фонтанами и аттракционами, детскими площадками, территориями для праздников и занятий спортом, велосипедными дорожками и трассами здоровья, летним кафе и альпинарием, беседками для отдыха и романтических встреч. Это место буквально создано для тех, кто ведёт активный образ жизни и хочет заниматься спортом, не уезжая далеко от дома. В парке запроектированы спортивные площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, воркаута, паркура. В шаговой доступности от квартала со счастливым названием расположена станция метро «Аэродромная» (открытие запланировано на 2023 год), Международный финансовый центр и ТРЦ Avia Mall.
Жилой комплекс МК ФАРФОРОВЫЙ
Минск, Беларусь
39–1 431 м² 18 квартир
Сдача в: 2022
Застройщик: ИНФОРЕАЛТ

МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска.

Исключительное расположение:

  • в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки.
  • В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с чудесными маршрутами для прогулок и оборудованными пляжами.
    А если по духу ближе прогулки по набережной реки – Свислочь рядом.
  • Практически в центре культурной жизни столицы: в пешей доступности Большой театр Беларуси, театр белорусской драматургии, Театр-студия Киноактера…
  • Современные торговые центры, кафе, рестораны – на расстоянии вытянутой руки.

Современная архитектура, панорамные лифты, дворы без машин.

Конструктивная схема - монолитный каркас с заполнением газосиликатными блоками.
Наружная отделка – вентилируемый фасад.
Квартиры свободной планировки, каждая продумана и уникальна.
На двух верхних этажах - 14 и 15-м - квартиры с террасами.
Бесшумные лифты импортного производства из подземного паркинга поднимаются прямо на этажи:

  • пассажирские лифты - скоростные.
  • грузо-пассажирские лифты - с обзорным окном с видами на город.

Высота потолка в квартирах со 2 по 12 этажи – 2,8 метра, с 13 по 15 – 3 метра. В квартирах предусмотрены:

  • гардеробные, кладовые, места для встроенных шкафов;
  • климат-контроль.

Предусмотрена возможность:

  • установки тёплого пола;
  • видеонаблюдения;
  • сигнализации;
  • поквартирной системы мониторинга и съёмки показаний счётчиков путём интернет-доступа с компьютера или мобильного телефона;
  • возможности контроля парковочных мест и входных дверей в квартиру и помещение.

Запроектированы поквартирные приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией тепла, комплектом автоматики и пультом управления. Установки малошумные, с ночным режимом, оснащены высокоэффективным рекуператором с возможностями оснащения фильтрами и дополнительными опциями:

  • контроль температуры каждой комнаты;
  • установка различных гипоаллергенных фильтров.

МК Фарфоровый - это комфортная коммерческая среда, ориентированная на развитие. Вместе с жилыми домами внутри комплекса расположены бизнес-центры, СПА-центр, встроенные административно-торговые помещения, расположенные на первых этажах строящихся домов. Нежилые помещения на первых этажах также активно продаются. Для удобства будущих жильцов к дому 3Б пристроен детский садик на 70 мест.

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Веди и развивай свой бизнес в Фарфоровом!

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