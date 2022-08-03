Жилой комплекс «Променад»

Минск, Беларусь

39–1 431 м² 18 квартир

Сдача в: 2022

МК «Фарфоровый» - новый многофункциональный комплекс премиум-класса в центре Минска.

Исключительное расположение:

в пешей доступности 2 ветки метро – ст. Немига и ст. Пл. Якуба Коласа. Планируется строительство третьей ветки.

В 5 минутах пешком Парк Победы и Комсомольское озеро с чудесными маршрутами для прогулок и оборудованными пляжами.

А если по духу ближе прогулки по набережной реки – Свислочь рядом.

А если по духу ближе прогулки по набережной реки – Свислочь рядом. Практически в центре культурной жизни столицы: в пешей доступности Большой театр Беларуси, театр белорусской драматургии, Театр-студия Киноактера…

Современные торговые центры, кафе, рестораны – на расстоянии вытянутой руки.

Современная архитектура, панорамные лифты, дворы без машин.

Конструктивная схема - монолитный каркас с заполнением газосиликатными блоками.

Наружная отделка – вентилируемый фасад.

Квартиры свободной планировки, каждая продумана и уникальна.

На двух верхних этажах - 14 и 15-м - квартиры с террасами.

Бесшумные лифты импортного производства из подземного паркинга поднимаются прямо на этажи:

пассажирские лифты - скоростные.

грузо-пассажирские лифты - с обзорным окном с видами на город.

Высота потолка в квартирах со 2 по 12 этажи – 2,8 метра, с 13 по 15 – 3 метра. В квартирах предусмотрены:

гардеробные, кладовые, места для встроенных шкафов;

климат-контроль.

Предусмотрена возможность:

установки тёплого пола;

видеонаблюдения;

сигнализации;

поквартирной системы мониторинга и съёмки показаний счётчиков путём интернет-доступа с компьютера или мобильного телефона;

возможности контроля парковочных мест и входных дверей в квартиру и помещение.

Запроектированы поквартирные приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией тепла, комплектом автоматики и пультом управления. Установки малошумные, с ночным режимом, оснащены высокоэффективным рекуператором с возможностями оснащения фильтрами и дополнительными опциями:

контроль температуры каждой комнаты;

установка различных гипоаллергенных фильтров.

МК Фарфоровый - это комфортная коммерческая среда, ориентированная на развитие. Вместе с жилыми домами внутри комплекса расположены бизнес-центры, СПА-центр, встроенные административно-торговые помещения, расположенные на первых этажах строящихся домов. Нежилые помещения на первых этажах также активно продаются. Для удобства будущих жильцов к дому 3Б пристроен детский садик на 70 мест.

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