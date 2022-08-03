Жилой комплекс «Променад»
Минск, Беларусь
от € 64,762
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О комплексе
ЖК «Променад» - там, где хочется жить!
Получить ключи и заселиться в новую квартиру можно в максимально короткие сроки!
Стоимость квадратного метра в новом доме стартует от 1348 долл.
При 100% оплате покупателю предоставляется скидка до 2% от стоимости квартиры (в среднем 30 долл. за 1 квадратный метр).
Также у покупателей есть возможность воспользоваться рассрочкой от застройщика.
Получить ключи от новой квартиры можно, внеся 20% от стоимости.
При покупке квартиры в рассрочку:
- На 1 год —увеличение стоимости на 10 долл. за 1 м2.
- До октября 2024г. — увеличение стоимости на 20 долл. за 1 м2.
Преимущества:
- Жилой комплекс расположен в экологически чистом районе, рядом с парками и водоемами (водохранилище Дрозды, Минское море).
- Развитая инфраструктура: рядом − детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-залы, студии красоты и здоровья.
- Развитая транспортная инфраструктура.
- 15 минут до центра города.
- Низкая плотность застройки.
- В комплексе продаются только готовые квартиры с современными планировками.
- Дома в комплексе построены с применением самых передовых инженерных систем.
- Грамотно расположенные места для парковки.
- Большое количество спортивных и детских игровых площадок, а также зеленых зон.
- Квартиры с французскими окнами с широкими подоконниками, остекленными лоджиями, светлыми и солнечными помещениями, а также комбинированными перегородки между комнатами.
- Просторные лифты производителя Orona.
- Наличие технического этажа.
Интерактивный каталог
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², €
Цена квартиры, €
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.9 – 48.7
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 63.7 – 83.5
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 82.6 – 92.6
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 106.8 – 108.9
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², €
Стоимость объекта, €
Квартиры Квартира
Площадь, м² 46.6
Цена за м², € Цена по запросу
Цена квартиры, € Цена по запросу
Местонахождение новостройки
Минск, Беларусь
Инфраструктура рядом
|Детский сад
|500 м
|Магазин
|300 м
|Остановка транспорта
|250 м
|Школа
|500 м
Новости застройщика
Застройщик
Языки общения: Русский
Беларусь, Минск
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