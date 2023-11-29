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Отели в Zelenika-Kuti, Черногория

коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
Продается дом-апартаменты (Отель) с видом на море на берегу Адриатического моря в Черногории…
€500,000
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Отель 9 спален с кондиционером, с террасой в Zelenika-Kuti, Черногория
Отель 9 спален с кондиционером, с террасой
Zelenika-Kuti, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 450 м²
Продается гостиница/мини-отель общей площадью 450 м2, на берегу Боко-Которского залива.Отель…
€950,000
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