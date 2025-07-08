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Многоуровневые квартиры в Светях-Стефане, Черногория

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 3/3
Продаётся элегантная двухуровневая квартира в Црвена Главица, Будва Площадь: 270 м² Этаж…
$1,15 млн
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